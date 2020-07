$!¿A partir de qué hora se sentirán los efectos del posible ciclón tropical?

View this post on Instagram

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de acuerdo al boletín meteorológico de las 3:00 p.m el cual establece que en los momentos actuales el potencial ciclón tropical #9, ubica su centro se ubica aproximadamente en la latitud 16.0 norte y longitud 64.4 oeste, esto es a unos 860 km al sureste de la Isla Saona, vientos de 75 kph, vientos tormentosos que se extienden a unos 445 km fuera de su centro, y se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 37 km/h. En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Modifica los niveles de alerta ante Probables condiciones de tormenta tropical, desde Pedernales hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillo. ALERTA AMARILLA La Altagracia María Trinidad Sánchez Espaillat La Romana San Pedro de Macorís, Hato Mayor Monte Plata El Gran Santo Domingo Montecristi El Seibo Samaná Puerto Plata San Cristóbal ALERTA VERDE Valverde Duarte Hermanas Mirabal Peravia San José Ocoa San Juan de la Maguana. Bahoruco La Vega Monseñor Nouel Sánchez Ramírez Azua Barahona Independencia