Periodista de Diario Libre gana tercer lugar del VI Premio Periodismo de Datos

El periodista de Diario Libre Jesús Vásquez Montero ganó el tercer lugar del Premio Periodismo de Datos, un galardón que incentiva las investigaciones que incorporan como parte del trabajo, las estadísticas estatales publicadas en los portales de transparencia de las instituciones públicas.

En esta sexta edición, el jurado valoró la profundidad y relevancia social del reportaje "Los accidentes de tránsito dejaron una víctima mortal cada tres horas en 2024", una historia que hace un llamado de atención ante la cantidad de colisiones viales, que cobraron la vida de 3,114 personas el año pasado.

La historia fue premiada en la categoría "Plata", entregando a Vásquez Montero un reconocimiento, una estatuilla y un premio en metálico de 50,000 pesos, galardones que recibió de la mano de la directora de Transparencia y Gobierno Abierto de la Dirección General de Integridad Ética y Gubernamental (Digeig), Elizabeth Díaz, el encargado de Datos Abiertos de la entidad, José Ángel Reynoso y la periodista de investigación Rosa Encarnación.

El periodista fue uno de los tres galardonados entre 25 periodistas que participaron en esta entrega, con temáticas relacionadas al medioambiente, salud, el sistema de justicia, economía, seguridad social, accidentes de tránsito, aéreos, entre otros.

Los galardonados

Asimismo, la periodista Cristal Acevedo obtuvo el primer lugar del premio, en la categoría "Diamante", por el trabajo "Avances en niveles de transparencia gubernamental a partir del compromiso de datos abiertos y libre acceso a la información pública", publicado en el portal de su autoría, gobierno.do.

Acevedo obtuvo un premio en metálico de 200,000 pesos, además de una estatuilla y un reconocimiento.

La periodista Deyanira Polanco fue merecedora del segundo lugar, en la categoría "Oro", por la historia "Los accidentes dejan 8,600 muertes en cinco años", publicado en el Listín Diario, trabajo por el cual recibió 100,000 pesos, una estatuilla y un reconocimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/20/2f3a9444-ca8d3b41.jpg Vásquez saludó a la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/20/2f3a9459-3ea02ad7.jpg La periodista Cristal Acevedo (centro) recibió el máximo galardón del premio. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/20/2f3a9455-9a7e713e.jpg El equipo de la Digeig sostuvo el reconocimiento otorgado a la periodista del Listín Diario, Deyanira Polanco. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Manejo de las instituciones públicas

Durante la jornada de premiación, también se realizó un acto de reconocimiento a las instituciones del Estado que más se apegaron al cumplimiento de los estándares de transparencia y de buenas prácticas de gobierno abierto durante el año pasado.

Las instituciones reconocidas fueron:

El Sistema Único de Beneficiarios (Siuben)

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani)

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).

La acción valora el esfuerzo que estas entidades han implementado para garantizar que la información de interés público esté disponible para la ciudadanía.

Importancia de los datos abiertos

Previo a la entrega de reconocimientos, Ortiz Bosch destacó los logros alcanzados en materia de transparencia institucional, indicando que la República Dominicana ha dado importantes avances en este sentido.

Resaltó que la Digeig realiza constantes valoraciones a las instituciones del estado para analizar la transparencia y la disponibilidad con la que manejan datos relevantes para el público, además de resaltar otras iniciativas que se están realizando en conjunto con el sector privado y con organizaciones como la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE).

"Cuando todos (los funcionarios) firmamos el compromiso ético, le estamos diciendo al país todo lo que vamos a cumplir. No puede haber más una declaración jurada que no se haga a tiempo; no puede haber nunca más una autoridad que no conteste una pregunta de un ciudadano", aseveró, al referirse a la responsabilidad de los titulares de las entidades estatales responder a las solicitudes de información de la ciudadanía y los medios de comunicación.

Indicó que el cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública "no es perseguir, sino prevenir" problemas en la gestión del Estado.

