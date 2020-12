$!Adocem: industria del cemento experimentó caída de un 8 % por COVID-19

Sin embargo, aclaró que todavía siguen en números negativos tanto en la construcción en sentido general, como en la industria del cemento, pero cada vez menor.

Báez dijo que desde Domicen tienen grandes expectativas para el próximo año. Esperan que una vez ceda la pandemia, la industria retome su vigor y dinamismo, para jugar su rol fundamental.

La ejecutiva apuntó que ese sector fue uno de los pocos del área industrial del país que no cerró la producción de manera completa cuando se dispusieron las medidas restrictivas más rígidas al inicio de la pandemia.

“Claro, no se estaba vendiendo el producto, no se estaba poniendo a circular, pero el proceso productivo continuó, aunque no al nivel ordinario”, precisó.

Dijo que eso conllevó a que todos los empleos del sector se mantuvieron, con las medidas sanitarias dispuestas por el Poder ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública.

Argumentó que con el apoyo del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) y el teletrabajo se mantuvieron los empleos que genera la industria.

Báez reconoció el impacto que genera la industria cementera en las emisiones de gases de efectos invernadero y su consecuencia en el cambio climático.

Pero dijo que Adocem lanzó una hoja de ruta para una economía baja en carbono, eso implica que ya definieron las iniciativas tendentes a reducir las emisiones de CO2.