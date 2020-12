$!Al menos 19 personas perdieron la vida durante el asueto de navideñas

Al menos 11 personas perdieron la vida dentro del operativo navideño “Compromiso por la Vida 2020-2021”, de acuerdo al boletín número tres del Centro de Operaciones de Emergencias de la República Dominicana (COE).

Juan Manuel Méndez García, director del COE, explicó que fuera del operativo murieron ocho personas.

“Nosotros les dijimos a ustedes que el operativo iba a estar en las principales vías del país, entonces, las personas que fallecieron en otras vías, pero que murieron durante el asueto de Navidad nosotros se lo estamos entregando a ustedes en un listado para que puedan manejar la información. Pero que dentro del operativo donde estaba el dispositivo de las autoridades solamente murieron 11 personas, producto de la magnífica labor que realizaron las autoridades”, explicó.

Además, indicó que: “Dentro del operativo murieron menos personas y fuera del operativo murieron esas ocho personas, pero que no quiero que me lo engloben para que después no me destaquen otra cantidad”.

Detalló que dentro del operativo se registraron 107 accidentes de tránsito, de los cuales en 84 coaliciones estuvieron involucradas motocicletas, en 21 involucraron vehículos livianos y cuatro vehículos pesados, registrándose 11 personas fallecidas.

Dentro del operativo se atendieron 245 personas intoxicada con alcohol, de estas intoxicaciones seis resultaron ser menores de edad entre los 14 y 17 años.

También, 98 personas fueron atendidas por intoxicación alimentarias.

Juan Manuel Méndez García, director del COE, agregó que las provincias que más casos han reportado son: Santo Domingo, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Santiago, San Cristóbal y La Vega.

“En el consolidado tenemos lo siguiente: accidente registrados 107, fallecidos dentro del operativo 11 personas, afectados por accidentes de tránsito 159, intoxicaciones alcohólicas 245 personas afectadas, intoxicación alimentarias 98 personas afectadas”, detalló el funcionario.