$!Alcalde Pedro Brand pide a Obras Públicas asfaltado de calles

El alcalde de Pedro Brand Pascual Gómez (El Mello) denunció que desde el Ministerio de Obras Públicas hay funcionarios que impiden el asfaltado de las calles de ese municipio.

El ejecutivo municipal reveló que ya los munícipes de Pedro Brand no pueden seguir esperando a que el Ministerio de Obras Públicas se decida a asfaltar las calles y recordó que “este es el único municipio que falta de los 158 que hay en todo el país”.

“Parece que aquí no hay dirigentes del Parido de la Liberación Dominicana, parece que este municipio no le duele a nadie, ayer fuimos a Obras Públicas y no se nos permitió a entrar a todos, solo entramos cinco y el trato no fue el mejor, necesitamos que el presidente Danilo Medina ordene a Gonzalo Castillo la reparación de las calles de aquí”, dijo el alcalde Gómez.

Manifestó que ya están preparadas las calles de los sectores Eduardo Brito 1 y 2, El Valle del Paraíso, Los Cocos, Los Solares, el barrio de La Avena, “todos estos sectores están preparados para asfalto y ellos, nada y nada, de verdad no sabemos que es lo que está pasando