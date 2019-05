Asociación premiará miércoles a destacados hijos de mocanos

Lucy Kalantari, ganadora de un Grammy este año por su música inspirada en el jazz para la familia; Lisi Herrebrugh, directora creativa de la afamada firma Nina Ricci; David Collado, alcalde del Distrito Nacional, y José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, recibirán este miércoles 15, junto a otros cinco galardonados, el Premio Descendencia Mocana Julio Brache, que otorga anualmente la Asociación de Mocanos residentes en Santo Domingo.

Kalantari, hija de madre nativa de Moca, ganó este año un premio Grammy por All The Sounds, el mejor álbum infantil producido en Estados Unidos el año pasado. Ella es compositora y productora y dirige su propia banda, los Jazz Cats. Todas sus producciones musicales se han constituido en éxitos en la radio norteamericana. Su carrera se inició en 2014 con el disco Pockets Full Of Joy que obtuvo el Silver Choice Honor Award y le valió su ingreso a las diez mejores producciones infantiles de Estados Unidos. Ha sido galardonada con otros importantes premios.

Por su parte, Lisi Herrebrugh, hija, nieta y biznieta de madre mocana, fue seleccionada este año como directora creativa de la prestigiosa firma Nina Ricci. Sentó fama con su propia línea de ropa masculina Botter, que acaba de presentar exitosamente en París con los auspicios de la renombrada Galerías Lafayette, la más grande tienda de ropa de la capital francesa. Toda su producción como diseñadora de modas está basada en motivos caribeños, especialmente dominicanos. Recibirá el premio en el renglón Desarrollo Profesional.

Además de ambas descendientes mocanas, residentes en Estados Unidos, recibirán el lauro creado por la entidad que agrupa a los nativos de Moca que residen en la capital de la República, David Collado, alcalde del Distrito Nacional, hijo de padre mocano, en el área Gestión empresarial y Servicio Público, y el maestro José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo padre, el maestro Papa Molina, es nativo de Moca. Junto a Lucy Kalantari se le entregará el premio en el renglón Arte y Cultura.

Otros galardonados con esta presea son la periodista Alicia Estévez, ejecutiva de redacción y columnista de Listín Diario, hija del famoso compositor mocano Cuto Estévez, quien lo obtuvo en el área Comunicación, y la educadora Wara González Burgos, consultora en materia educativa de organismos nacionales e internacionales y fundadora de los colegios Kids Create y American School of Santo Domingo, donde es directora académica y general.

Igualmente, serán reconocidos Giselle Caputo de la Maza, en Desarrollo Profesional, y Pablo Ortega Arnaud, en Deportes. Ortega es un joven con condiciones especiales que ha participado en competencias dentro y fuera del país en natación y otras disciplinas deportivas, y obtuvo diversos reconocimientos.

La entidad mencionada honrará en el acto con el máximo galardón que otorga, el Premio Honor Mocano, al empresario Julio Brache, cuyo nombre lleva el Premio Descendencia Mocana, por su labor como emprendedor empresarial desde los años sesenta y sus servicios al desarrollo del país.

El acto que tendrá lugar en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, a las 7 de la noche, incluirá la actuación de Lucy Kalantari con su Jazz Cats, además de un espectáculo de danza contemporánea y de música clásica interpretada por niños.

El jurado de la premiación estuvo formado por Adriano Miguel Tejada, Eduardo García Michel, Elba Russo Báez, Julieta Tejada y Luis Ovalles.

La Junta Directiva de la Asociación de Mocanos residentes en Santo Domingo está presidida por el licenciado José Rafael Lantigua, y formada por Domingo Bautista, Quisqueya Burgos, Himilce Tejada, José Vásquez, Giovanna Caputo Antonio y Francarlos Esteban Bencosme.