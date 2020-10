$!Asonahores: 21 hoteles abren sus puertas en octubre; dinamizarán la economía

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) anunció que 21 propiedades hoteleras de su membresía abren sus puertas durante el mes de octubre acogiéndose al llamado del presidente Luis Abinader de apertura para contribuir a dinamizar la economía del país y promover el turismo interno.

“El sector hotelero ha respondido al llamado realizado por el presidente Luis Abinader aportando nuestra cuota en las acciones para dinamizar la economía y promover el producto turístico dominicano y para que los dominicanos puedan disfrutar de vacaciones en familia con los más altos estándares de seguridad e higiene”, indicó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Asonahores pidió a las empresas asociadas conducir sus operaciones con un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria y estuvo de acuerdo en que se apliquen sanciones en los casos que las autoridades comprueben que se realizan actividades que se apartan de las normas de cumplimiento obligatorio que han sido establecidas en acuerdo con la asociación y sugirió que las sanciones se realicen en el marco de las ordenanzas vigentes para estos casos.

Hoteles que abren en octubre

Los hoteles que abrirán en la zona de Punta Cana el 1 de octubre son Occidental Punta Cana, Tropical Deluxe Princess, Impressive Punta Cana Resort & Spa, y The Golf Suites. Mientras que el Dreams Punta Cana inicia operaciones el 2 de octubre, el Zoetry Agua Punta Cana el día 13, el Dreams Palm Beach, el Punta Cana Princess y el Catalonia Royal Bávaro abren el 15 de octubre; el Caribe Club Princess y el Club Med el 17. El Grand Bávaro Princess inicia el 19, el Vik Hotel Arena Blanca el 30; el Four Points by Sheraton Punta Cana Village, el Secrets Royal Beach y el Majestic Colonial, el 31 de octubre.

En La Romana-Bayahíbe, abrirán el Dreams Dominicus (1 de octubre), Be Live Canoa (16 de octubre), Iberostar Hacienda Dominicus (29 de octubre). En Puerto Plata iniciarán operaciones el Sunscape Puerto Plata (16 de octubre) y el Iberostar Costa Dorada (30 de octubre).

Colaboración Gobierno-Asonahores

Asonahores ha trabajado desde mayo pasado con las autoridades de Turismo y de otras instancias del Gobierno para establecer los protocolos de seguridad sanitaria para aeropuertos, restaurantes, transportistas, hoteles y otras entidades que inciden en el turismo, precisó la nota.

Los líderes de la entidad han expresado satisfacción por la actitud de colaboración y apoyo que han mostrado las autoridades y por la creación de un Gabinete de Turismo que coordina el propio presidente Abinader, como demostración de la prioridad que otorgan a este sector para la recuperación económica.

Durante toda la duración de la pandemia y con las autoridades gubernamentales instaladas el pasado 16 de agosto, y con el presidente Abinader, los representantes de Asonahores han celebrado múltiples sesiones de trabajo para analizar los diferentes aspectos que afectan el turismo y buscar soluciones y aprobar diferentes programas de apoyo a la recuperación del sector.

Asonahores ha dicho que esta crisis confirma que el trabajo conjunto Gobierno-sector privado, para buscar soluciones ajustadas a la realidad es lo que facilitará una rápida recuperación de la actividad turistas.