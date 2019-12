$!Barack Obama y Donald Trump, empatados en un ranking de los hombres más admirados en EEUU

Obama y Trump lideraron la lista de manera excluyente. Ningún otro hombre recibió más de un 2 por ciento de los votos entre las más de 1.000 personas consultadas. Más allá del volumen de las cifras, el top 10 lo completan el ex presidente Jimmy Carter, el magnate fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, el filántropo y fundador de Microsoft, Bill Gates, el papa Francisco, el senador demócrata y candidato presidencial Bernie Sanders, el legislador que lideró el proceso de juicio político contra Trump, Adam Schiff, el Dalai Lama y el inversor Warren Buffet.

En ambos años Obama continuó en el primer puesto, lugar que ocupa por décimo segundo año y lo convierte junto al difunto presidente Dwight D. Eisenhower en el hombre que más ostentó el puesto. Este año, no obstante, Trump llegó a un 45 por ciento de popularidad, lo que le permitió llegar a la cima -aunque compartida- por primera vez.

La consultora indicó que los presidentes en ejercicio suelen liderar la encuesta, y en los años donde no es así es porque no gozan de popularidad política. Ese fue el caso de Trump en 2017 y 2018, cuando sus índices de aprobación medidos por Gallup terminaron en 36 y 40 por ciento y obtuvo el 14 y 13 por ciento de los votos, respectivamente.

En el caso de las mujeres, Michelle Obama se ubicó en la cima con el 10 por ciento de los votos, un cinco por ciento menos que el año pasado, cuando también había logrado el primer puesto. Cinco por ciento de los estadounidenses consultados, en tanto, eligieron a Melania Trump.

El ranking estuvo completado por la ex conductora de televisión Oprah Winfrey, la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, la activista climática Greta Thunberg, la reina británica Elizabeth II, la líder demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Guinsburg, la senadora y candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren, la canciller alemana Ángela Merkel y la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikky Haley.