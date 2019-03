EB5 Residencia por inversión

La administración del presidente Donald Trump ha modificado el sistema de citas en USCIS ( Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos). En la actualidad, no es posible hacer una cita directamente en una oficina de USCIS, a menos que sea por ejemplo en una oficina internacional para recibo de I-130, ya que de ahora en adelante, se hace una solicitud en línea para que sea USCIS que se comunique directamente con el peticionario o aplicante o beneficiario, y se pueda agendar una cita. Con el sistema anterior de citas se podía resolver un caso estancado, pero USCIS ahora quiere menos personas en su oficina, se supone que para hacer el proceso más eficiente. Esperamos que sea así, ya que en los procesos más difíciles y complicado, USCIS no establece tiempo de procesamiento y esto causa mucha frustración. Si a eso agregamos que al llamar a USCIS no contesto un oficial sino un asistente, un oficial de Servicio que no tiene conocimiento técnico, vemos porque muchos casos se atrasan y se quedan en el limbo. Anteriormente, INFOPASS resolvía esas situaciones. Esperamos a ver qué sucederá en el futuro.