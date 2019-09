$!La soledad del poder y la habilitación

Opositores, gobiernistas y empresarios coinciden en ese sentido, por lo que no se descarta que en la actual legislatura se convoque la Asamblea Revisora.

Todo este movimiento en torno a la Constitución tiene su origen en el interés del presidente Danilo Medina de ser habilitado constitucionalmente para volver a optar por la postulación presidencial.

La habilitación es vital para la vida política del mandatario cuando culmine su periodo constitucional a sabiendas de que sin ella no retendrá a sus seguidores, pues no tendría nada que ofrecer, ya que no volvería a ocupar el solio presidencial. La campaña de ablandamiento ya comenzó en tono bajo, pero se intensificará paulatinamente, con voceros de todos los calibres.

Quiere evitar la soledad del poder, esa sensación negativa que siente cada hombre público al abandonar el poder, pues que como ya no puede nombrar funcionarios ni repartir canonjías, nadie lo sigue. Se convierte en una especie de florero que nadie sabe dónde poner, como dijo el ex presidente del Gobierno español, Felipe González.

El propio mandatario lo sabe y por eso se mueve como la candelita que quema por abajo. Él es el guía de este movimiento que cuenta con el apoyo de empresarios y otros sectores de la vida nacional, y, también, la repulsa de otros.

Para el perremeismo este tipo de movimiento le importa pues cree en la unidad de las elecciones por entender que le iría mejor sí las elecciones fueran separadas. El reformismo anunció su respaldo y un sector del perremeísmo.

Además, se considera que volver a unificar las elecciones y la habilitación de Medina acentuará más las diferencias internas del peledeísmo lo cual también aumenta sus posibilidades de obtener mayores ganancias en los comicios.

El leonelismo le teme como el diablo a la cruz a la rehabilitación del mandatario y se marginará de este movimiento por considerarla como un obstáculo para sus aspiraciones de volver al Palacio Nacional.

No se necesita ser una pitonisa para pronosticar que en los próximos días o meses estaremos de nuevo arropados por este movimiento de modificación de la Constitución.