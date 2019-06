$!Celebridad de Estados Unidos denuncia se enfermó después de viaje a República Dominicana

La estrella de telerrealidad, Melissa Rycroft, declaró que se enfermó después de un viaje a la República Dominicana. Este sería

Rycroft, quien es conocida en Estados Unidos por protagonizar “The Bachelor” y “Dancing with the Stars”, señaló en una publicación en las redes sociales que se sintió enferma después de un viaje familiar en Nickelodeon Hotels & Resorts en Punta Cana a principios de este mes, según indica el USA Today.

En una foto que compartió en su Instagram después de las vacaciones, escribió: “Hoy no me siento bien, así que los cachorritos me ayudan mucho porque a mis hijos no les importa...”

Una publicación de seguimiento del 14 de junio encontró a Rycroft en una mesa de examen. “Después de una semana realmente dura, me pusieron en una dieta líquida y me dieron medicamentos para mis cólicos severos”, dijo ella en la imagen. “Los dedos cruzados esto desaparece en 3 días. El doctor dice que el siguiente paso es una prueba de parásitos si no mejoro”.

El representante agregó que Rycroft había estado enferma durante una semana y que se le estaban haciendo pruebas para detectar parásitos y otras infecciones, pero supuso que era de origen alimentario ya que ella era el único miembro de su familia que se enfermó.