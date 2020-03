$!Charco activo en calle 2030 de Alma Rosa I

SANTO DOMINGO ESTE. Hace alrededor de dos años que los residentes en la cercanía de la intersección formada por las calles Activo 2030 y Pedro A. Pérez Cabral, en Alma Rosa I, no pueden vivir en paz por el charco que se forma en esa esquina.El agua no se filtra porque los imbornales están tapados y el charco se mantiene hasta por semanas, causando la reproducción de mosquitos y otras alimañas. Vecinos aseguran que en una ocasión los imbornales fueron limpiados, pero no se le dio continuidad y en poco tiempo volvieron y se taparon con la basura que corre por los contenes.Demandaron de las autoridades resolver el problema para evitar el surgimiento de enfermedades.