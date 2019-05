$!Choferes advierten que continuarán las protestas por “abusos” del INTRANT

El grupo de choferes y dirigentes comunitarios que pretendía entregar un documento con sus demandas a las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), durante una protesta la mañana de este jueves, fue recibido en la calle por una empleada de la institución, lo que causó indignación y furia entre los manifestantes.

Ante lo que consideraron un irrespeto porque no se les permitió entrar a la sede del INTRANT y porque no les recibió un funcionario de mayor jerarquía, la comitiva, encabezada por Socorro Monegro y Grabiel Sánchez, decidió no entregar el documento.

En tal sentido, el grupo advirtió que será en la calle que expresarán sus inquietudes.

Expresaron que el INTRANT está abusando de los choferes a los que les incauta vehículos y exigen hasta 50 mil pesos para devolverlos.

Manifestaron que el propósito de la resolución del INTRANT es solo recaudar dinero.

Choferes y dirigentes comunitarios se aglomeraron la mañana de hoy en la calle Pepillo Salcedo vociferando consignas, mientras decenas de agentes policiales limitaron su entrada al organismo. La manifestación generó un gran taponamiento que irritó a conductores y a peatones que circulaban por la zona.