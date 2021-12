En el Gran Santo Domingo predominó durante este 2021 el tema de los residuos sólidos con énfasis en Santo Domingo Este, donde el Gobierno se vio en la obligación de intervenir el municipio durante 65 días ante la crisis que atentaba contra la salud de los munícipes.

Más de 200,000 toneladas de residuos sólidos fueron recogidas en el municipio durante los dos meses que se desarrolló “La Ruta de la Limpieza” que encabezaron además de la Alcaldía que dirige Manuel Jiménez, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y el Ministerio de Obras Públicas.

Alrededor de 120,000 toneladas métricas de residuos sólidos acumulados en la estación de transferencia de Cancino II fueron retiradas en los 65 días que duró el plan, que en principio se haría en 45 días, pero por los efectos de las tormentas Grace y Fred se extendió la solución por 20 días más que los que originalmente se habían propuesto las autoridades.

“¿Por qué el Gobierno intervino a Santo Domingo Este?, porque nosotros rescindimos el contrato con una empresa que recogía la basura en las circunscripciones 2 y 3, justamente la misma que había pagado el Gobierno más de 700 millones de pesos, un año de basura, y al llegar nosotros vimos aquellos contratos y decidimos ir saliendo de ellos porque no iban a permitir que resolviéramos el problema de la basura”, dijo Jiménez.

Explica que la situación se agravó porque el Gobierno dejó de pagar a las empresas recolectoras en dos de las tres circunscripciones, pero que la situación ha mejorado con la llegada de 35 camiones que la Alcaldía compró. Sin embargo, está claro que para garantizar un eficiente servicio se requiere más recursos del presupuesto o el apoyo permanente del gobierno central.

Las demás zonas

En el caso del Distrito Nacional se mantuvieron controlados los residuos sólidos en las vías públicas, al igual que Santo Domingo Norte que dio un salto significativo, pero no así el municipio Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos, en este último con situación similar a la de Santo Domingo Este.

Este año Duquesa no registró una gran crisis como los incendios, pero si continuaron propagándose, en ocasiones, malos olores por la descomposición de los residuos sólidos y los lixiviados, además los accesos internos como por la carretera Los Casabes estuvieron difíciles, sobre todo durante los meses de lluvias.

El eterno problema

Este año los taponamientos no dieron treguas en las principales vías del Gran Santo Domingo, sobre todo en el Polígono Central donde el congestionamiento vehicular es permanente, a pesar de que el director General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Ramón Antonio Guzmán Peralta, declaró, en un momento crítico, que los “tapones per se no existen”.

A pesar de las medidas adoptadas por la Alcaldía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre,( Intrant) y la Digesett, la situación continúa sin mejoría y una de las razones es que cada año son miles las unidades que entran al parque vehicular.

Los expertos urbanistas afirman que la mejoría se sentirá cuando haya un mejor servicio de transporte masivo como metro, rutas organizadas de autobuses y la salida de las chatarras como lo contempla la Ley 63-17 de tránsito y transporte terrestre.

Este año iniciaron los trabajos para la extensión de la línea 1 del Metro de Santo Domingo desde la estación María Montez hasta Los Alcarrizos con cinco estaciones y una marginal que, de acuerdo con las autoridades, será la solución al nudo que cada día se forma a la entrada de la ciudad por el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Además, se construye el Teleférico que conectaría con el Metro y que beneficiaría a los más de 350,000 habitantes de ese sector.

Otras soluciones al problema es la construcción de un tren que conectaría el Distrito Nacional, por la avenida 27 de Febrero, con Santo Domingo Este, para terminar en el Aeropuerto Las Américas.

Alcaldes citan logros de 2021

Para la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el tema del tránsito sigue siendo uno de los principales desafíos a enfrentar no solo en el 2022, sino a más largo plazo por su complejidad, Mientras tanto, la Alcaldía está enfocada en desarrollar proyectos para el próximo año como la recuperación del Malecón desde la avenida Abraham Lincoln hasta el kilómetro 12 de la Autopista 30 de Mayo, continuar con las otras etapas de remozamiento de la París y la Duarte, cuyo costo ascendería a 415 millones de pesos, la solución al problema de la laguna de la Urbanización Fernández.

También la ampliación del programa de construcción de aceras, contenes, la ampliación del parque lineal del Botánico, la señalización de la ciudad, remozamientos de parques, que a la fecha suman 56.

"Por eso todas las mañanas nos levantamos con el corazón lleno de amor y energía para enfrentar los retos que la ciudad" Carolina Mejía Alcaldesa del Distrito Nacional “

En Santo Domingo Este

Uno de los desafíos más importantes que tiene este municipio es el tema de la basura que este año su solución alcanza un 40% en el 2022 alcanzaría el 90 y para el 2023 llegaría a resolverse de manera definitiva con la instalación de una planta procesadora que está en desarrollo.

"¿Por qué el Gobierno intervino a Santo Domingo Este?, porque nosotros rescindimos el contrato con una empresa que recogía la basura en las circunscripciones 2 y 3, justamente la misma que había pagado el Gobierno más de 700 millones de pesos, un año de basura" Manuel Jiménez Alcalde de Santo Domingo Este “

Mejorar las recaudaciones como se viene realizando, que de acuerdo con el alcalde aumentó de 13 millones de pesos al mes a 30 millones y la meta es de 35 millones o más para el 2022. Otros temas que la Alcaldía trabaja es la construcción de una sede de la UASD en el municipio, así como un hospital general y un estadio de béisbol de grandes ligas, una arena y la recuperación total del Malecón.

Santo Domingo Norte

Para Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte, una de las metas para el 2022 es el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y para ello se hará acompañar de expertos en el tema como el ex jefe policial Pedro de Jesús Candelier. Mantener la limpieza de las calles y continuar trabajando por la mejoría del vertedero de Duquesa.

Implementarán un proyecto junto con el Consejo Nacional de la Niñez (Conani) para rescatar los niños de la calle, darle un hogar y educarlos, otro desafío será aumentar las recaudaciones hasta 30 millones de pesos al mes, iluminación completa en las principales avenidas.

"El año 2021 para la alcaldía de Santo Domingo Norte fue de muchos logros: como la mejoría en la recolección de los desechos sólidos, creación de direcciones, la institucionalización de la alcaldía" Carlos Guzmán Alcalde de Santo Domingo Norte “