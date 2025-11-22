Usuarios exigen explicaciones ante averías repetidas en el sistema de transporte

Esntes mes se han producido varios problemas en el metro que han afectado a los usuarios. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

¿Qué pasa en el Metro de Santo Domingo? Es la pregunta sin respuesta oficial convincente que ciudadanos se hacen ante las fallas que ha presentado el sistema en los últimos días y que ha causado inconvenientes en el transporte de miles de usuarios.

La situación ha generado incertidumbre en algunas personas que temen volver a quedarse varados en el circuito de circulación de los trenes. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) todavía no ha ofrecido una explicación a la ciudadanía sobre la causa de la más reciente avería.

El pasado miércoles hubo dos fallas: una a 7:30 de la mañana en la estación María Montez y que el nuevo director de la Opret atribuyó a las vibraciones generadas por los procesos constructivos que se están realizando en la Línea 2-C.

Dos fallas en un día

Casi 12 horas más tarde, a las 7:20 de la noche, hubo otra falla, pero en la línea 1 que afectó el sistema desde la estación Hermanas Mirabal hasta Mamá Tingó en Villa Mella, pero de esa última solo se informó de una avería sin mayores explicaciones.

Este medio de transporte masivo, que mueve entre 350,000 y 400,000 pasajeros por día se ha convertido en unos de los servicios más demandado de la ciudad y cualquier inconveniente trastorna el desplazamiento de miles de ciudadanos.

Diario Libre consultó a la Opret sobre las recientes fallas y la respuesta fue que el director está dedicado a recorrer las instalaciones del sistema. No se informó si los casos se investigan para determinar qué está causando los problemas.

Algunos usuarios como Sebastián Aguiar entienden que el problema es la falta de mantenimiento del sistema. "Tú puedes ver que hay escaleras eléctricas que tienen meses que no se mueven, así me imagino que están otras partes del sistema".

Encarnación Flores es una estudiante universitaria que quedó varada en la línea 1 el pasado miércoles y para ella lo más lamentable es que las autoridades no utilizan el sistema de comunicación interna para informar los problemas que surgen en el metro.

"Nosotros estábamos parados en el metro durante minutos, nadie podía salir ni entrar y nadie informaba ni dentro ni fuera del metro y eso pone a cualquiera nervioso".

El metro de Santo Domingo tiene 16 años y 10 meses que fue inaugurado y aunque durante todo ese tiempo se han registrado fallas, en los últimos días son más frecuentes. El pasado domingo el presidente Luis Abinader designó, mediante el decreto 652-25, a Jhael Isa como director de la Opret.

El funcionario informó recientemente que trabaja en un plan de mantenimiento en todo el sistema del metro de Santo Domingo.