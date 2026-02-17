Carreteras que duran más: la tecnología que promete reducir el deterioro vial en el país

Soluciones no convencionales están siendo aplicadas en importantes proyectos viales del país con el uso de nuevas tecnologías que abaratan el costo de materiales utilizados en la construcción o reparación de calles y carreteras a menor costo que los tradicionales y amigable con el medio ambiente.

La empresa dominicana Laka Group, especializada en soluciones de ingeniería de alta eficiencia, promueve ese tipo de proyectos que implementan sistemas geosintéticos que están mejorando la durabilidad de las carreteras y optimizando los recursos destinados a su construcción y mantenimiento.

En un contexto donde las lluvias intensas, las altas temperaturas y la variabilidad de los suelos afectan el desempeño de las vías, la compañía ha introducido tecnologías que permiten reforzar estructuras sin recurrir a métodos tradicionales de gran impacto ambiental y alto costo. Estas soluciones no convencionales están siendo aplicadas en importantes proyectos viales del país.

Michael Romero, director técnico constructivo de Laka Group, informó que entre las obras donde se han utilizado estos sistemas se encuentran la Circunvalación de Santo Domingo, la de San Francisco de Macorís, Azua y la de Baní. En estos proyectos, los geosintéticos han permitido estabilizar suelos débiles y reducir los tiempos de ejecución.

Destaca que uno de los principales aportes de esa tecnología es la posibilidad de disminuir las excavaciones profundas.

"En lugar de retirar hasta cuatro metros de suelo inadecuado y sustituirlo completamente, el sistema permite reducir la intervención a la mitad mediante la instalación de materiales de refuerzo que garantizan la misma capacidad estructural", dijo Romero.

Te puede interesar Obras Públicas inicia programa de pavimentación de calles en Distrito Nacional y Santo Domingo

Además del ahorro en movimiento de tierra, esta técnica reduce el transporte de materiales y, por tanto, las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la obra, indica el empresario, lo que representa un paso importante hacia una infraestructura más sostenible y alineada con las exigencias ambientales actuales.

Otro aporte es en la prolongación de la vida útil de la carpeta asfáltica. Romero cuenta que tradicionalmente, las grietas del pavimento reaparecen pocos años después de una rehabilitación, pero que con la colocación de geomallas o geotextiles asfálticos entre capas, se controla la propagación de fisuras, extendiendo el período de servicio de la vía.

Durabilidad

De acuerdo con especialistas, esos materiales, fabricados a partir de polímeros como polipropileno y polietileno de alta densidad, pueden alcanzar una vida útil aproximada de hasta 70 años cuando cumplen funciones estructurales bajo el pavimento.

En términos económicos, la implementación de geosintéticos puede generar ahorros de entre 40 % y 50 % en determinadas aplicaciones, lo que permite que con el mismo presupuesto se intervengan más kilómetros de carretera o se ejecuten proyectos adicionales.

La estrategia de Laka Group no solo contempla el suministro de los materiales, sino también el acompañamiento técnico en el diseño, análisis e instalación, garantizando que cada solución se adapte a las condiciones específicas del terreno y del tránsito proyectado.

Con más de una década de experiencia en el país y presencia en la región del Caribe, la empresa apuesta por consolidar una nueva forma de hacer ingeniería vial en la República Dominicana: más duradera, más eficiente y con menor impacto ambiental, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la infraestructura nacional.