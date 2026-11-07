Intrant descarta alianza público-privada para la revista vehicular y prepara licitación

Una vista de un área urbana con vehículos estacionados y en movimiento. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La implementación de la inspección técnica vehicular, conocida popularmente como "la revista", ha sido anunciada en distintas ocasiones durante los últimos años.

Sin embargo, el proyecto todavía no se ha concretado y, aunque el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) prevé ponerlo en funcionamiento durante el primer semestre de 2027, el proceso aún tiene etapas pendientes.

El organismo explicó a Diario Libre que la implementación de la inspección técnica vehicular involucra a varias instituciones. Como primer paso, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debe definir el pliego de condiciones que regirá la licitación. Esto supone un cambio de rumbo en el procedimiento que durante un largo período se manejó como proyecto de tipo alianza público-privada.

Una vez esté definido, corresponderá al Intrant abrir el proceso, el cual todavía no ha sido sometido.

Hace levantamiento de talleres

Mientras se completa ese procedimiento, el Intrant indicó que realiza levantamientos para identificar cuáles talleres podrían tener las condiciones necesarias para participar en el programa.

No obstante, la institución afirmó que todavía no tiene ningún taller seleccionado o definido, ya que su incorporación dependerá de que se complete primero la etapa correspondiente a Contrataciones Públicas.

Una vez se abra el proceso de licitación, se procederá con los talleres y los técnicos que participarían en las inspecciones.

Un proyecto anunciado desde 2023

La implementación de la revista vehicular ha atravesado distintos intentos durante los últimos años.

En marzo de 2023, cuando Hugo Beras dirigía el Intrant, el Gobierno anunció que iniciaría en unos 60 días el proceso de licitación del proyecto de inspección técnica vehicular, cuya puesta en funcionamiento estaba prevista para 2025.

En ese momento, la iniciativa se desarrollaba bajo el esquema de alianza público-privada.

De acuerdo con una publicación de Diario Libre del 8 de marzo de 2023, Sigmund Freund, entonces director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), informó que el proyecto llevaba aproximadamente dos años en preparación.

Freund explicó que los pliegos de condiciones requerían ajustes antes de ser consensuados con el Consejo de Alianzas Público-Privadas, encargado de aprobar la licitación bajo ese modelo.

Sin embargo, el procedimiento no llegó a traducirse en la puesta en funcionamiento del sistema.

Otro intento fallido en 2019

Los antecedentes se remontan a 2019, cuando el Intrant convocó una licitación pública internacional para la implementación, equipamiento, operación y gestión de los centros de inspección técnica vehicular.

Ese procedimiento fue declarado desierto, por lo que tampoco permitió poner en funcionamiento el servicio.

Ahora, con el abandono del modelo de alianza público-privada y la propuesta de incorporar talleres locales certificados, el Intrant busca retomar la implementación de la revista vehicular mediante un nuevo procedimiento de contratación.