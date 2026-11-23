La Navidad comienza a dibujarse entre árboles, coronas, bolas de colores, burritos y otras decoraciones que anuncian la llegada de una de las temporadas más esperadas del año.

Los vendedores de charamicos ya tienen sus espacios ocupados en avenidas como la Winton Churchill, en el Distrito Nacional, y Coronel Fernández Domínguez (antigua Autopista de San Isidro), en Santo Domingo Este, con una variedad de artículos elaborados para vestir de ambiente festivo los hogares dominicanos, aunque este año la alegría de la temporada todavía no se refleja en las ventas.

En medio de las figuras artesanales y los adornos que evocan las tradiciones navideñas, los comerciantes esperan que los compradores comiencen a llegar en mayor cantidad. Aseguran que el movimiento comercial está muy por debajo del registrado en igual fecha del año pasado.

Vendedores consultados expresaron que contrario a otros años, este 2026 ha sido uno de los más difíciles por las bajas ventas.



Mélido Figuero, dijo que tiene 30 años vendiendo los adornos navideños y nunca había visto tan bajas ventas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/20112026-llegaron-los-charamicos-a-la-winston-churchill-y-san-isidro-adriana-suels--6-58e2ec02.jpg Charamicos en la Churchill. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/20112026-llegaron-los-charamicos-a-la-winston-churchill-y-san-isidro-adriana-suels--4-0644b027.jpg Las ofertas están diversas como todos los años. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/20112026-llegaron-los-charamicos-a-la-winston-churchill-y-san-isidro-adriana-suels--31-cfb1b457.jpg La Alcaldía les otorga permiso para las ventas. (DIARIO LIBRE/ADRIANS SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/20112026-llegaron-los-charamicos-a-la-winston-churchill-y-san-isidro-adriana-suels--29-afbccd31.jpg La gente camina en medio de las decoraciones navideñas, pero pocos compran. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/20112026-llegaron-los-charamicos-a-la-winston-churchill-y-san-isidro-adriana-suels--26-8718c713.jpg Llamativos colores decoran algunas avenidas de la ciudad y Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/20112026-llegaron-los-charamicos-a-la-winston-churchill-y-san-isidro-adriana-suels--35-cbaef46a.jpg Los llamados burritos son las figuras más demandadas, según los vendedores. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/20112026-llegaron-los-charamicos-a-la-winston-churchill-y-san-isidro-adriana-suels--12-b8837adf.jpg Las ventas se extienden hasta enero. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/20112026-llegaron-los-charamicos-a-la-winston-churchill-y-san-isidro-adriana-suels--23-9444159d.jpg Figuras que representan el nacimiento de Jesús. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ ›

Algunos explican que ahora los clientes compran una o dos unidades, mientras que anteriormente realizaban encargos de diez piezas o más. La situación les resulta difícil de explicar, especialmente porque han mantenido los precios estables y hasta han reducido el costo de algunos productos.

Uno de los vendedores, identificado como Reinado Decoraciones, manifestó que las ventas están complicadas y que desconoce las razones de la poca demanda.

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Los precios se mantienen

Entre los artículos que ofrece figuran burritos desde 2,000 pesos, coronas y bolas decorativas a partir de 500 pesos, así como árboles navideños de gran tamaño, cuyos precios oscilan entre 8,500 y 10,000 pesos. Explicó que los burritos elaborados con materiales naturales se encuentran entre los productos más solicitados.

Mientras los comerciantes exhiben sus creaciones, esperan que los compradores se animen a llevar a sus hogares un pedazo de la tradición navideña conforme se acerquen las festividades.

Reinaldo Decoraciones también valoró positivamente el trato recibido de la Alcaldía del Distrito Nacional durante esta temporada, al tiempo que insistió en que, por ahora, el principal desafío es la falta de clientes.