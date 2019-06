$!Apagones provocan protestas en Santo Domingo Este y Norte

Calles de los municipios Santo Domingo Este y Norte se convierten casi todas las noches en campos de batalla entre agente de la Policía Nacional y moradores, que protesta contra las largas tandas de apagones.

Es que en sectores como Invivienda, Lotes y Servicios, Villa Carmen, Mendoza, Villa Faro y otros los cortes energéticos han trastornado la vida de la gente, que ha utilizado las calles para manifestarse y la mejor muestra es que las vías amanecen a diario con residuos de neumáticos quemados, piedras, vidrios y otros objetos utilizados durante la oscuridad.

Expresan moradores que solo están durmiendo tres y cuatro horas, porque todas las noches suspenden el servicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 y las 4:00 de la madrugada.

Indican que el único desahogo que tienen ante la impotencia de no tener un servicio por el que pagan, es quemando gomas en las calles para las autoridades se enteren de su disgusto.

Testimonios

"No nos dejan de otra, tú sabe lo que eso, se llevan la luz al comenzar la noche y la devuelven un ratico en la madrugada y cómo uno duerme con este calor, son unos abusadores, y así quiere Danilo reelección yo no sé para qué", dijo indignado Rafael Paulino, de la calle Orlando Martínez, en Invivienda.

En esa calle hubo tiroteos la noche de este martes para dispersar a los manifestantes. “Eso era como una guerra”, indicó Lucio Ferreras, residente cerca del lugar.

Explica que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) dividió el circuito del sector y de un lado casi no se va la energía, pero del otro es que casi nunca llega. Dijo que es prácticamente una burla, porque hay gente que tiene el servicio casi de manera normal todos los días y otras no.

Moradores explicaron que anoche (martes) hubo una gran balacera porque la Policía enfrentó a los manifestantes que quemaron gomas, rompieron botellas en las calles y lanzaban piedras a los agentes. No hubo heridos.

Paola de Jesús vive en el barrio Lotes y Servicios, en Sabana Perdida, y se dedica a la venta de jugos, en la calle 24, pero cuenta que desde hace varias semanas no puede hacer negocio porque los apagones impiden que se puedan enfriar los jugos.

Informa que por esa zona los cortes energéticos son de 8 y más horas, aunque a veces se va y vuelve constantemente.

"Antes no estaban atracando mucho, pero ahora sí con estos apagones, tiene par de semana que se pone así, que dura dos y tres días que la luz dura mucho rato sin venir, ahora mismo los apagones no tienen horario", señala.

Santa Paniagua dijo que los apagones no solo afectan los negocios, sino también la salud de la gente y que encima de eso las facturas siguen llegando carísimas porque el mes pasado pagó 5,000 pesos y ahora 1,900.

“Bueno caballero yo le voy a decir la verdad, yo hoy tenía que venir a las 7:00 de la mañana y mira a a que hora estoy llegando, porque me dormí anoche a las 3:00 de la mañana y no he podido dormir por el calor y los apagones”, sostuvo Joudy Valdez.