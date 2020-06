$!Aumento del pasaje achica los sueldos de los trabajadores

Usuarios de diversas rutas informaron que sus sueldos se achican debido a que ahora pagan más el pasaje para transportarse a sus trabajos o realizar diligencias.

Se trata de una decisión unilateral de algunos choferes que no cuentan con la autorización del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre(INTRANT) ni de los sindicatos o empresas a las que pertenecen.

Usuarios consultados que los aumentos van desde cinco pesos hasta 25, dependiendo la ruta.Iris Ramírez dijo que antes de la pandemia pagaba 25 pesos, pero que ahora le cobran 35 y 50 pesos.

Abel Vizcaino está conforme con el aumento y lo justifica alegando que ahora los carros solo pueden montar 4 pasajeros."Yo lo veo justo porque uno no anda amontonado", en cambio que Marcos Peralta también ve bien la medida porque transita menos apretujado y menor riesgo de contraer el coronavirus.

William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados(CNTU), dijo que no han autorizado aumento del pasaje, aunque admitió que algunos choferes han aumentado unilateralmente.

"Entendemos que en el aumento del pasaje no está la solución, entendemos que hay un pueblo hambriento, se ha perdido cerca de un millón de empleos y la situación que vive la República Dominicana no es para aumentos ni del pasaje, pero tampoco de los combustibles".

Consideró que el Gobierno también tiene que sacrificarse y abstenerse de aumentar el precio de los combustibles, además de ir en auxilio aunque sea mínimamente en favor de los choferes.

Alfredo Pulinario(Cambita), presidente de la Central Nacional Movimiento del Transporte(MOCHOTRAN), también informó que no autorizado el cobro de aumento en el pasaje, pero reconoció que algunos choferes de las 129 rutas están cobrando aumento.

Aprovechó para reiterar al Gobierno que vaya en auxilio de ese sector.Consideró que algunos compañero cobran aumento de pasaje debido a que ya no pueden montar la cantidad de pasajeros como lo hacían antes."

Un combustible muy caro, yo no sé como el Gobierno en todos estos días han aumentado los combustibles, no entiendo eso porque el barril de petroleo no ha aumentado", estimó.

El INTRANT, la entidad que regula el precio del pasaje, no ha autorizado un incremento. Tampoco ha realizado acciones para evitar que los pasajeros paguen más por el servicio de transporte público.