$!Ayuntamiento Santiago no recibirá basura de varios municipios y el Cibao Central

El Ayuntamiento de Santiago no recibirá, por el momento, los desechos sólidos que producen varios municipios de la región norte y el Cibao Central, al sostener que mantienen en una constante zozobra e incertidumbre a miles de familias por la contaminación que provocan, ya que funcionan a cielo abierto.



Grey Núñez, encargado de la oficina de relaciones públicas de la alcaldía local, declaró a Diario Libre que no existe ningún acuerdo en ese sentido, por lo que de inmediato no se recibirá basura de localidades vecinas como Moca, La Vega, Jarabacoa y Constanza.



“Hasta ahora lo que se tiene previsto es recibir los desechos de los municipios y distritos municipales que pertenecen a Santiago solamente para verterlos en el Eco-Parque Rafey”, sostuvo Núñez.