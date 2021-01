Cientos de personas madrugaron para canjear botellas plásticas por juguetes

Confusión por las demarcaciones

Al inicio de la actividad varias personas se quejaron debido a que el intercambio sólo aplicaba para personas que sean residentes en el Distrito Nacional, aunque luego se les permitió participar también a personas de ese municipio y de Santo Domingo Este.

Verónica Duarte, quien participó en la actividad de la alcaldía, denunció que se trasladó desde Santo Domingo Este a las 4: 00 am para canjear las botellas que recolectaron alrededor de 15 niños de donde reside y que al llegar a la puerta se le informó que la convocatoria era solo para en Distrito Nacional.

Al igual que Duarte, decenas de personas tuvieron ese percance y afirmaron desconocer el dato de que personas de otros distritos no podían participar.

“Como no soy del DN no me pudieron ayudar como yo esperaba, yo quería que me dieran un juguete para cada niño, pero solo me dieron cinco y traje un lote de botellas plásticas. Entonces llevo estos cinco jugueticos para 15 niños y llegué aquí a las 4:00 am”, explicó Duarte.