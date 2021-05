Decenas de trabajadores reclaman sus prestaciones frente a la Ayuntamiento de Santiago

El hombre, de manera enérgica se preguntó que ¿cómo un vagabundo de estos que están ahí le van a decir a Santiago, que me conoce, con 36 años recorriendo nuestras calles, pintando nuestras calles, recogiendo la basura, y han sido capaces de decir que nosotros somos botellas?, se quejó.

“Mucha gente me conoce y sabe que de manera ininterrumpida trabajé durante 14 años en la Dirección de Comunicaciones y así todas estas personas que están aquí, durante diez, quince, y hasta treinta años y pico, lo hicieron”, explicó la periodista, que lleva un registro de la participación de los afectados a cada protesta, de manera que no se filtren personas ajenas que pretendan exigir un derecho que no les corresponde y desvirtúen o dañen su justo reclamo.

“Hoy que es el Día del Trabajador es un día para celebrar y nosotros estamos de luto”, se lamentó también Abraham Salvador Pérez Cepeda, quien, de acuerdo a los registros en Nómina indica que laboró durante seis años en el Departamento de Suministros, como auxiliar de almacén.

‘’Trabajando día por día, cogiendo 15 pesos para coger una OMSA para llegar a esa alcaldía a trabajar. Es decir que yo no soy botella, mira mi cara’’, sostuvo Pérez Cepeda.

El regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Pedro Gómez, sostuvo que en el año 2017 se aprobaron $83 millones de pesos para pagar las prestaciones laborales de los cancelados, sin embargo, de esa suma solo se pagaron $10 millones y dice desconocer el paradero de los restantes $73 millones que se destinaron para ese fin.

El ayuntamiento aseguró que a la fecha ha pagado $14,150,979.00 pesos por concepto de prestaciones laborales e informó que de manera gradual continuará realizando estos pagos en cumplimiento con la ley laboral.