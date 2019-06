$!Desalojados protestan por reubicación

Decenas de personas ingresaron a la Parroquia San Antonio de Padua en el Sector Los Alcarrizos en reclamo de que se les devuelva sus viviendas tras ser desalojados “arbitrariamente” del sector Villa Varia en Manoguayabo.

Las personas entraron a la Iglesia pasadas las siete de la mañana pidiendo de que se les devuelva sus respectivas viviendas de donde fueron desalojados el pasado sábado 11 de mayo del presente año.

Los moradores reconocieron que los terrenos que habitaban desde hace al menos diez años, son propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Asimismo, aclaran que varias familias habían actuado como compradores de buena fe frente a supuestos “propietarios” de los terrenos y que ahora se encuentran durmiendo en la calle.

Un feligrés informó que las personas llegaron a la iglesia sin avisar y entraron como si fueran a escuchar la misa, por lo que los miembros comité administrativo de la Iglesia Beato P. Bronislao Markiewicz, que pertenece a la parroquia San Antonio de Padua se vieron en la obligación de explicarles que no podían mantener a todas esas personas dentro de la iglesia y que el inconveniente no está relacionado ni con la comunidad ni con la parroquia, además de que no tienen forma de ofréceles un hogar.

Asimismo, el párroco aclaró que acompañará a los desalojados en su lucha para que esta situación se resuelva por las vías legales correspondientes.

Rafael Hernández, alias leñita, líder comunitario, exigió que esclarezca la situación ya que se les obligo a salir de sus hogares sin haberles notificado sobre el desalojo y sin llevar una base legal que lo avale.

Junior Santos, alcalde de los Alcarrizos explicó que ese terreno no pertenece a su jurisdicción sino a la de Santo Domingo Oeste, pero que pese a esto se solidariza con los desalojados y enviará cartas a las oficinas correspondientes para que se esclarezca el caso.

Añadió que como autoridad no puede abandonar a los desalojados y que cree que los habitantes compraron de buena de a personas que ya vivían en el lugar y que quienes les vendieron los terrenos son los verdaderos responsables de haber invadido el entorno.

Santos aclaró que el Estado tiene el deber de investigar el caso a fondo para así determinar quiénes son en realidad los afectados y quiénes son propietarios de buena fe de las parcelas. Dijo que se contactará con su homólogo Francisco Peña para que contribuya a la solución de este caso ya que este pertenece a su jurisdicción.

Criticó que el abogado encargado del caso no estuvo presente durante el llamado de atención que los desalojados hicieron en la Parroquia. De igual modo, pidió a la gente que se organizará mediante documentos firmados por todos los afectados para así nombrar una comisión que se dedique a defender sus derechos y a buscar la vía más factible para solucionar dicha situación.

“Actuó con solidaridad hacia estas personas ya que ni siquiera tengo jurisdicción en la zona afectada”, añadió