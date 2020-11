$!En Santiago patrullarán más de tres mil policías en operativo ‘’Navidad Segura 2020’’

Santos enfatizó en que cada persona debe comprometerse a respetar las normativas dirigidas a evitar el contagio por COVID-19, especialmente evitando aglomeraciones y usando la mascarilla, para que ningún deceso empañe la armonía y la paz que caracterizan la época navideña.

El ministro de Salud dijo que la posibilidad de que se flexibilicen las restricciones contra el Covid-19 en los días festivos de Nochebuena y Fin de Año depende del comportamiento ciudadano, porque no vale de nada festejar cuando se tiene a un pariente en cuidado intensivo.

‘’Para poder celebrar en familia la Navidad segura, que las cosas caminen bien, vamos a hacerlo con grupitos pequeños, no lo que vimos ayer en el monumento, general (Then), no lo que vimos ayer cuando iba hacia Las Palomas (municipio Licey al Medio). Eso es increíble, bailando como si no estuviera pasando nada. Vamos a dejar las fiestas de patio, por favor, vamos a juntarnos 5, 6, 8 a distancia’, sugirió el funcionario sanitario.