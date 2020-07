$!Escasas lluvias para este fin de semana en territorio nacional

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), informa que para este sábado la incidencia de una atmósfera con presencia de partículas de polvo sahariano y de escasa humedad estará limitando las formaciones nubosas y la ocurrencia de lluvias significativas sobre el país.

Sin embargo, meteorología no descarta algunos chubascos locales con tronadas aisladas después del mediodía, causados por una vaguada sobre el país y los efectos orográficos locales sobre algunas localidades de las regiones: nordeste y la Cordillera Central.

Para este domingo, se prevé un incremento de la humedad e inestabilidad sobre nuestra región, debido a la cercanía de una nueva onda tropical, la misma se estará asociando con una vaguada que permanecerá sobre el país, en tal sentido, se pronostica la ocurrencia de nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento principalmente sobre provincias de las regiones: nordeste, este, sureste y la Cordillera Central.

La Onamet informa que la tormenta tropical Fay, se ubica a 35 km al sur/sureste de Cape May, New Jersey (EE. UU) con vientos máximos sostenidos de 95 km/h. Moviéndose hacia el norte a 19 km/h. Este sistema debido su posición y desplazamiento no representa peligro para República Dominicana.

Recomienda a toda la población, evitar exponerse a la radiación solar por tiempo prolongado desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Además, para mitigar el calor provocado por las altas temperaturas, insta a las personas ingerir suficientes líquidos, preferiblemente agua y vestir ropas ligeras de colores claros.

Destaca que en este país se mantiene el déficit pluviométrico desde hace varios meses, por lo tanto, les exhortamos adoptar medidas que garanticen el uso racional del agua.