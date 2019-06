$!Familia a la que se le quemó vivienda en San Luis solicita ayuda

Una familia de San Luis, en este municipio, que perdió dos de sus miembros y la casa en que la vivían durante un incendio hace tres meses, solicitó a las autoridades a que los ayuden a reconstruir su vivienda que fue devorada totalmente.

Desde el 23 de marzo pasado una pareja de esposo y dos hijos viven en una vivienda prestada porque la de su propiedad quedó convertida en escombro debido a que fue destruida por el voraz incendio que les afectó a las 2 de la madrugada.

Carlos Ramón Ramírez Abreu era el propietario de la vivienda construida en madera y zinc y, según informó, el incendio lo produjo un cortocircuito debido a los problemas en el sistema eléctrico de la localidad.

En el incendio murió calcinado su tío Luis Abreu, de 83 años, que no pudo ser sacado por la rapidez de las llamas.

Manifestó que esa misma noche su hermana María Estela Ramírez, de 52 años, al ver las llamas creyó que su hermano estaba dentro de las misma se desmayó y posteriormente murió.

Explicó que quedaron solo con la ropa que tenían encima porque cuando los bomberos quisieron llegar ya las llamas habían consumido todo, incluidos una camioneta y un carro estacionados próximo al lugar.

Ramírez es un empleado de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y cuenta que lo que gana no les alcanza para reconstruir su vivienda, en la que queda solo los escombros y el recuerdo.

“Hago un llamado para que me ayuden, tengo 16 años en la CAASD y lo que gano no me da para volver a construir mi casa...por aquí vinieron del Plan Social de la Presidencia y solamente han hecho fotos y no han vuelto y en la CAASD tampoco me han ayudado”, dijo.

Manifestó que un pariente le prestó una casita cerca de donde vivía en la calle 30 de marzo en el proyecto Luz Celeste de San Luis y ahí está junto a su esposa y dos hijos de 10 y 2 años a la espera de una mano amiga que le ayude a construir una vivienda en el solar que le quedó.