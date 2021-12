$!La delincuencia nunca funciona si no cuenta con el apoyo de la Policía, dice su director

El director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, aseguró este miércoles que siempre ha reconocido los errores de la institución y los seguirá haciendo, pues, la delincuencia nunca funcionará si no cuenta con el apoyo de la Policía, ya que, de la única manera que la delincuencia funciona en sentido general, es cuando tiene apoyo de las autoridades policiales.

“Hablo en sentido general para que se entienda el mensaje, no quiero apoyo a la delincuencia en ningún sentido de la palabra y el que no lo entienda que se la pregunte a mi”, apuntó.

Asuntó que el ladrón, el atracador no va a donde el policía para que lo busquen preso, es el policía que lo debe perseguir donde quiera que vaya, pues, no hay sitio en este país donde no se pueda perseguir a un delincuente.

Dijo que es una nueva institución que hay, que ha dado pasos firmes con la decisión de sus superiores para la transformación integral de la Policía Nacional y que lo malo que hay en esa institución quedará mutilado, que la vieja costumbre quedará sepultada.

Señaló que la nueva Policía va ser supervisada permanentemente donde quiera que estén y que realizara el trabajo que población necesita con los policías honestos, serios y responsables.

A los policías de la región Este, especialmente a los de La Altagracia, les advirtió que no esperen que sean los ciudadanos que le digan a él que ellos están en malas acciones o malas actuaciones, por lo que, les recomienda que cuiden sus actuaciones y den ejemplo hasta fuera se servicio.

Agregó que no hacen nada con tener un policía alejado de la sociedad, pues, esta está hecha, tal como el presidente Luis Abinader lo percibe, cerca del ciudadano, un policía comunitario.

“El policía que se cree jefe de los civiles pasó a la historia, lo que se quiere y necesita son policías de acercamiento a la comunidad para resolver los diferentes problemas que aquejan a la sociedad”, asuntó.

Manifestó que el policía que no esté acorde con los planteamientos del jefe del Estado no serán permitidos, así como tampoco aquellos que no puedan responder a la ciudadanía cuando pide auxilio.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con la Asociación de Ganaderos de Nisibon (Agani). En este mismo acto le fue entregado tres motocicletas y una guagua a la policía local para dejar instaura la Unidad Anticuatrerismo de la zona.