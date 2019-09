$!Reclaman agua y calles en el sector La Ureña

Moradores de los sectores La Ureña y Cancela protestaron obstruyendo el tránsito por la marginal de autopista Las Américas en demanda de que la alcaldía municipal termine de reparar las calles de ambos sectores, y por el suministro de agua potable con eficiencia.

Los manifestantes explicaron que el alcalde Alfredo Martínez se comprometó a reparar todas las calles de La Ureña, pero solo asfaltó una parte y se llevó los equipos con el compromiso de que volverían, pero no lo ha hecho.

Lucas Rojas, dirigente comunitario, dijo que se sienten engañados por las autoridades que no cumplen con las promesas hechas.

“Lo que ha hecho es un bulto, él prometió calles, aceras y contenes y no ha cumplido con lo prometido y por eso estamos haciendo esta protesta pacífica, de manera, que si no cumple con lo prometido, cada quince días vamos a tener una protesta aquí en la marginal, que no se haga de la vista gorda “, dijo Rojas.

De su lado, Julio Alcántara, presidente de junta de vecinos Comunidad Unida del barrio Cancela, exhortó al director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás, a mejorar el servicio que ofrece.

Explicó que es muy poca el agua que envían, con poca presión lo que no permite que la gente se pueda abastecer del líquido.

“Hacemos también un llamado al ingeniero Fermín Brito, de Boca Chica, que es el encargado de abrir las llaves para que los sectores se abastezcan del preciado líquido y resuelva el problema de la escasez”.

Un tapón de más de un kilómetro y medio se formó en la avenida marginal de Las Américas donde moradores protestaron obstruyendo el tránsito colocando escombros en la marginal.

Agentes de la policía enviados al lugar convencieron a los manifestantes que luego de causar el tapón, dejaron fluir los vehículos bajo la advertencia que en 15 días volverá a hacer lo mismo si no reciben una respuesta de las autoridades de la alcaldía y la CAASD.