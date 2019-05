$!Vocero de regidores PRD en el Distrito sugiere resolución sobre gomas se deje para inspección técnica

El vocero de los regidores del Partido Revolucionario Dominicano(PRD) en la Alcaldía del Distrito Nacional, César Cabrera, sugirió al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre(Intrant) aplicar la resolución 002-2019 que prohibe el uso de neumáticos lisos, cuando se hagan las inspecciones técnicas de cada año conocida como la revista.

Manifestó que ese procedimiento debe ser parte de la labor de inspección técnica general en los talleres contemplados en la Ley 63-17. La resolución prohibe el uso de neumáticos con más de cuatro años de fabricación.

“Si usted en el taller, sus neumáticos no califican, entonces a usted no se le da la inspección técnica y no puede circular a l calle, yo pienso que esa era la forma correcta. Ahora, ¿el régimen de consecuencia cuándo se va a aplicar?

Manifestó que la resolución sobre los neumáticos es muy importante, pero ¿y las otras pa´cuándo? Se preguntó el edil capitalino que, en su opinión, son más importantes que la misma que prohibe el uso de neumáticos desgastado

Cabrera reiteró que, si hubiese sido la directora del Intrant, Claudia Franchesca de los Santo, una persona a la que aprecia, hubiese socializado un poco más la entrada en vigencia de esa resolución porque debe haber una coordinación entre esa institución y la Dirección General de Aduanas.

“Implementar una resolución que habla de cuatro años cuando aduanas permite la entrada de neumáticos con dos años de uso, ¿cómo le puede exigir a la ciudad cuando aduanas está permitiendo eso?

El Intrant dio un plazo de 60 días, que venció a finales de abril pasado, para que los propietarios de vehículos con gomas lisas las cambiaran o se prohibirá su circulación. Desde entonces los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(DIGESETT) han retenido cientos de vehículos.

Importadores de neumáticos usados han objetado la resolución 002-2019 por considerarla injusta y causará el cierre de sus establecimientos y por ende aumentará el desempleo.