$!Claro celebra su tradicional encuentro por el Día Internacional de la Mujer

El encuentro de Claro para conmemorar el día Internacional de la Mujer se ha convertido en una cita obligada para disfrutar y escuchar las vivencias de mujeres extraordinarias. Y este año, en su décimo segunda edición, no ha sido menos. Convertida ya en una plataforma de reconocimiento a la trayectoria de mujeres valiosas, Claro no solo celebra el espacio que tienen ganado las féminas, sino su compromiso por implementar buenas prácticas en materia de equidad de género. Previo al discurso de la invitada principal, el presidente de Claro RD, Ing. Rogelio Viesca, probó que este discurso se ha hecho realidad, no solo materializado en el gran equipo de colaboradoras que lideran la empresa de telecomunicaciones, sino gracias a su acreditación con el Sello de Oro del programa “igualando RD”, por el que se ha convertido en la primera empresa de telecomunicaciones del país en recibir este reconocimiento al incentivar y mantener un modelo de gestión organizacional que le permite seguir aportando a una sociedad con menos prejuicios, más justa e igualitaria.