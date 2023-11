Donativos Ambientales Ford premia iniciativa ambiental en República Dominicana

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los desafíos cruciales de nuestro mundo moderno. La necesidad de consumir recursos naturales, sin afectar el bienestar de las generaciones futuras es un tema que ocupa a todos los niveles de la sociedad y los obliga a buscar soluciones que perduren en el tiempo.

“La conciencia ambiental no es cosa del futuro, el cambio climático nos está dando en la cara. Ya solo nos queda preservar” y es que, para Edwin Guzmán, asesor técnico de la Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste (Sodin) es necesario compaginar el cuidado de los recursos naturales con las realidades del diario vivir. “Es una realidad que la gente tiene que comer”, menciona Guzmán, así que se requiere buscar una forma para que los productores puedan generar ingresos sin ir en detrimento de las generaciones futuras.

Sodin, como se conoce comúnmente, inició en una época en la que hablar de protección ambiental tenía otra connotación. Para esa época no existían las amenazas latentes de hoy en día, sin embargo un grupo de nagüenses preocupados por el impacto de la interacción humana con su entorno más cercano, decidieron dar el paso de formar una sociedad que permitiese promover el desarrollo sostenible.

El trabajo de Sodin consiste en el cuidado de las áreas naturales entorno a María Trinidad Sánchez y algunas zonas aledañas a la provincia y para lograrlo ya tienen más de 20 años promoviendo la creación de agrupaciones de desarrollo comunitario, impartiendo capacitaciones en agricultura orgánica, sostenible y familiar, y la creación de huertos caseros.

La organización también tiene asignada por ley el comanejo de la popularmente conocida “Loma Guaconejo”, una reserva científica de 23.4 km cuadrados, labor que comparten con el Jardín Botánico y el Ministerio de Medio Ambiente desde el año 1996.

Esta experiencia de más de 30 años de trabajo y la creciente demanda de capacitar y acompañar a la comunidad, agricultores, sus familiares y visitantes visibilizó la necesidad de crear un espacio físico donde todos puedan reunirse y compartir conocimientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/13/19-min.jpg

Como resultado de este análisis la fundación decidió diseñar un proyecto denominado Centro Ecoturístico y de Capacitación, un espacio donde se conjugará el aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, con proveer experiencias al viajero sostenible que recorre la zona. Esto permitirá tener una presencia física en la zona de amortiguamiento de la reserva y desde la práctica enseñar a las personas a coexistir en ella.

“En el medio ambiente existen dos caminos: y el primero suele ser sacar a la gente del área a preservar y dejarla desalojada. Sodin ha apostado a que esa no sea la vía, el desarrollo debe ser sostenible, debe ser con la gente que vive a su alrededor, y esta ha sido la gran apuesta”. Sin embargo, Guzmán plantea que la gente no puede preservar los recursos si no está organizada, labor que realizarán con mayor estructura una vez tengan el centro operando.

Este proyecto, denominado “Terminación Primera Fase Centro Ecoturístico y de Educación Ambiental Cuesta Colorada” es la razón por la cual los Donativos Ambientales Ford premió a la institución. Este premio se utilizará para la primera etapa del proyecto, el primer edificio del centro, el cual permitirá ofrecer capacitaciones y agrupar a los miembros de la comunidad. En la segunda y tercera etapa se integrará la posibilidad de crear un espacio de alojamiento para los ecoturistas.

El programa Donativos Ambientales es una iniciativa de Ford Centroamérica y Caribe a través del cual se otorgan aportaciones económicas a proyectos con impacto positivo en el medio ambiente que están enfocados en empoderar a las comunidades hacia un futuro más sostenible. Una labor que la Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste (Sodin) viene realizando hace más de 30 años en la zona norte de República Dominicana.

Este año, el programa distribuyó $56 mil (USD) entre cinco proyectos comunitarios de Panamá, Costa Rica y República Dominicana que fueron seleccionados por impactar positivamente en el medioambiente y contribuir de manera explícita a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este monto se suma a los más de $1.9 millones (USD) que Ford ha aportado a cientos de proyectos ambientales en la región durante los 23 años que lleva realizando el programa.

Se puede encontrar mas infomación del programa Donativos Ambientales Ford, el impacto que ha tenido y como ser parte en el sitio oficial Donativos Ambientales FORD