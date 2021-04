$!Italianos en RD, una comunidad que ha sido esencial en la vida del país

Con el título Italianos en la vida dominicana, el artículo recopilaba a los italianos más ilustres en el país. Precisaba, sin embargo, que su contribución no pretendía ser exhaustiva, pero servía, ante todo, para «llamar la atención sobre una comunidad que ha sido esencial en la vida dominicana, en su historia y en la formación de la identidad nacional».

Recién llegado a Santo Domingo como embajador en 2017, concretamente en el momento crucial de la reapertura de la Embajada, después de algunos años en los que permaneció cerrada, me di cuenta de que la comunidad italiana en la República Dominicana había sido crucial para la vida, la historia y el carácter nacional del país. Exactamente como lo había descrito Marcio Veloz Maggiolo, descendiente de un héroe de la Independencia Nacional, en un artículo que publicó en 2001.

Una historia escrita juntos

Aunque veía aflorar, en todos mis encuentros, emociones y respeto por la contribución italiana en el país, era consciente de que la importante herencia italiana en esta nación no era comprendida de forma global (si no de forma episódica y parcial) ni por los dominicanos, ni por los primeros inmigrantes italianos, y tampoco por la comunidad llegada durante los últimos años.

Si de manera dispersa todo este patrimonio que une a los dos países era muy conocido, no lo era, sin embargo, en su unidad, y podía sentir la falta de conocimiento de los puentes creados en el pasado por los italianos que habían decidido contribuir al desarrollo de la República Dominicana desde sus orígenes.

Un italiano protagonista de la Independencia dominicana

Desde un descubrimiento casual sobre la historia de Giovanni Battista Cambiaso, como un italiano que fue héroe y protagonista de la Independencia dominicana, nació una celebración anual conjunta entre la Embajada Italiana y la Marina Dominicana en el Panteón Nacional. Con qué emoción el coro de la Marina cantó su himno el día de la Fiesta Nacional de Italia en 2018, himno en el que se cita expresamente a los dos italianos, Cambiaso y Giovanni Batista Maggiolo.

Profundizando en la historia de Cambiaso, he llegado a saber que sus descendientes, la familia Porcella, conservaban con orgullo y amor el traje de gala del almirante Cambiaso. Un descendiente del almirante, Enrique Porcella León, al que me presentó la decana del Cuerpo Consular, Clara Reid, me dio la oportunidad de que el fotógrafo italiano Giovanni Cavallaro (las fotos están en el capítulo 10) grabara las imágenes del uniforme y de los recuerdos conservados.

El descubrimiento de estos objetos es una de las muchas curiosidades y particularidades surgidas al componer las piezas del mosaico de la italianidad de este país.