Leonel Fernández: “No se trata de una candidatura, se trata de la supervivencia de la democracia”

“En esta hora suprema de nuestra historia, lo que está en juego no es una candidatura. Lo verdaderamente trascendental es la supervivencia de la democracia. Es el respeto a la Constitución”, fueron las palabras del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, quien arrancó la euforia de los miles de dominicanos que se dieron cita este domingo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez para expresar al exmandatario su respaldo.

Tras proseguir su discurso, al calmarse la multitud que tanto fuera como dentro del repleto Centro Olímpico, Fernández recordó que en estos momentos lo único que provoca desacuerdo en las filas del PLD es una palabra: “Constitución”.

“La Constitución, señoras y señores, es la ley de leyes. Es la normativa jurídica que está por encima de todas las demás. Es la que garantiza la coexistencia armónica entre los integrantes de una sociedad. Es la que establece el límite al ejercicio del poder”, expresó con firmeza Fernández, quien tuvo que guardar silencio hasta que los miles de dominicanos presentes calmaran el júbilo que arrancaron sus palabras.

Señaló que la vida en sociedad está sujeta a normas, leyes o reglas y, que en ausencia de esas disposiciones legales, la vida sería un caos, una anarquía y un desorden.

Dijo que eso ocurre hasta en la naturaleza, al destacar que el sol sale por el oriente y se oculta por el occidente, y que nadie ha visto lo contrario: “el sol saliendo por el poniente y acostándose por el naciente”.

Para explicar de qué se trataba, puso varios ejemplos, al citar que “a nadie que se le ocurra cometer un crimen, se le permite modificar la ley con antelación para legalizarlo”.

“Es inconcebible que alguien que esté planificando cometer un robo a mano armada, con nocturnidad y escalamiento, se le permita enmendar el Código Penal para despojar de ilegalidad un hecho delictivo de esa magnitud”, precisó.

Entre otros ejemplos de que no se debe ir contra la naturaleza ni contra las leyes, señaló que las aves nacen de huevos empollados, explicando que no se da el hecho de que ocurra al revés.

“En el béisbol, el que batea un hit corre para la primera base, no para la tercera. En el baloncesto, el lanzamiento de la línea de foul vale un punto. Por tanto, no puede computarse por tres”, dijo, al agregar que hasta en los conflictos bélicos, se considera un crimen de guerra dispararle a un paracaidista hasta que no haya pisado tierra.

Manifestó que en todas las manifestaciones de la naturaleza y de la vida social, prevalecen las normas. En el ámbito de la política, la Constitución de la República establece los límites del poder.

“Eso significa que si la carta sustantiva del Estado precisa que la Presidencia de la República se ejerce por cuatro años, no debe modificarse al término de cada período para beneficiar al gobernante de turno”, señaló.

Recordó que fueron muchas las presiones que recibió cuando fue presidente del país para modificar la Constitución y que sucumbiera ante la tentación, pero que no claudicó, porque llegó a la firme convicción derivada de una compresión de la historia.

“He observado tanto a nivel nacional como en el resto de América y el mundo, que cuando se modifica la Carta Magna de un país con el único propósito de hacer posible la reelección, eso desata fuertes tensiones y conflictos en la sociedad, que generalmente culminan en una dictadura”, expresó Fernández.

Advirtió que se tiene que evitar que se produzca en estos momentos un desvío del curso natural de la historia, ya que durante los últimos 40 años la República Dominicana ha ido avanzando por senderos de progreso y modernización, debido a que ha disfrutado de estabilidad política democrática.

“No es hora de poner en riesgo esa estabilidad. La actual generación de dirigentes del PLD es la primera de toda la historia nacional que ha logrado combinar progreso y desarrollo, con democracia y libertad”, manifestó y de inmediato, todo el escenario estalló en aplausos y una algarabía prolongada.

Reiteró que no se debe poner en riesgo esa “hermosa conquista alcanzada por la familia peledeísta, con los esfuerzos de muchos hombres y mujeres, a lo largo de muchos años.

“No permitamos que fuerzas extrañas a nuestro partido, que cambian de chaqueta con cada nuevo gobierno, que solo saben medrar en la oscuridad, sin lealtad a nada ni para nadie, influyan en nuestras decisiones”, dijo Leonel, y el Estadio Olímpico Félix Sánchez se volvió aplausos y gritos de júbilo que parecieron eternos.

Este domingo 5 de mayo Fernández, tal como prometió el 26 de agosto del 2018 en el Palacio de los Deportes, presentó una fuerza política que representa a dos millones de dominicanos que piden su retorno a la Presidencia de la República.

El exmandatario calificó esta fuerza política más poderosa y potente que la misma oposición, y la misma, dijo, es la garantía de unidad en el PLD.