$!Cree injusto transitorio inhabilita al Presidente

El Ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta dijo que las Altas Cortes o el Congreso Nacional tendrán que resolver “lo del transitorio” y agregó que no es posible que una sola persona no se pueda presentar como candidato. Según Peralta, el transitorio que prohíbe a Medina se vuelva a presentar como candidato presidencial es discriminatorio, “no es posible que una sola persona en el país no pueda presentarse a la candidatura presidencial”. “En algún momento, las Altas Cortes o el Congreso deben resolver eso, porque no es posible que otros que aspiran a la presidencia, que tienen iguales condiciones, sí puedan ir y él no”, dijo Peralta.