$!Digesett fiscaliza dos choferes de transporte público por violación a la Ley 63-17

#Aviso| A través del Departamento de Inteligencia Vial de esta #DIGESETT, fueron localizados y fiscalizados dos conductores del transporte público que se evidenciaron violando la ley 63-17, en un video que circula en las #RedesSociales. . Los conductores implicados en las violaciones a la norma de tránsito de forma imprudente pusieron en riesgo sus vidas, las de los pasajeros y demás conductores, al transitar en vía contraria, obstruir el paso de los peatones y uno de ellos violó la luz roja del semáforo. . #Recordar que la prudencia, el comedimiento y el sentido común son factores que influyen de forma positiva en los conductores y en la seguridad vial de nuestro país, por eso y para reducir el índice de siniestros viales, es tiempo de crear #ConcienciaCiudadana.