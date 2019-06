$!Director de la Policía admite la uniformada tiene que hacer énfasis en prevención

Se queja la Policía es una víctima de la posverdad

Insiste no hay estructura criminal actuando en secuestros exprés

En el país no existe una estructura criminal que se dedique al secuestro exprés reiteró el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte.

“Usted me decía del tema de los secuestros exprés, yo sostengo lo que digo en base a información puntual, nosotros tenemos esos dos eventos de esos tres muchachos que lo asaltaron, eso es verdad no se puede ocultar porque es verdad, nosotros lo apresamos a los muchachos, yo no puedo decir que ellos tienen fichas si ellos no tienen fichas“, aclaró el jefe policial.

Sin embargo argumentó que no puede decir que eso es una estructura que se dedica a eso, y tampoco puede que es una estructura organizada.

Explicó que la policía apresó a la hijastra del periodista Geomar García, a la que asaltaron, y la uniformada ocupó las evidencias a los implicados, incluyendo los bauchers de las tarjetas de crédito.

“Pero yo no puedo decir hay una estructura que se dedica especializada a eso. No, por el amor de Dios, porque nosotros no nos podemos engañar, entonces yo digo es una fábula que aquí haya estructura, pero nada más sacan la palabrita fábula“, se quejó.

Sostuvo que nunca ha negado que ese tipo de incidentes no se produzcan porque están ahí, y la Policía lo ha resuelto inmediatamente a tal punto que a las tres horas detuvieron a quienes golpearon a los dos muchachos del Evaristo Morales.

“Sin embargo, lo podemos llamar que eso es una estructura, no ombe, si decimos eso es una fábula por el amor de Dios“, sentenció.

Se quejó que en los medios solo difunden que el jefe de la Policía dice que es una fábula el tema de los secuestros, pero no abundan que aquí no hay una estructura que se dedique exclusivamente a eso, por lo que insiste que eso es una fábula y lo sostiene.