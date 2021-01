Dominicanos en NY ansiosos por la llegada de Biden y Harris al poder

“Creo que esto es la administración de Trump terminando como comenzó”

“Esto fue un ejemplo de como el gobierno ha estado funcionando en estos últimos años, fuera de la ley y del respeto a nuestras instituciones y al pueblo. Es una historia de privilegio, que no tienen las comunidades de color, ni las demás minorías. Lo han mencionado muchas personas y es verdad, que si esos manifestantes hubiesen sido negros, la historia hubiese sido otra”, dijo Séptimo.

Finalmente, la activista dominicana Zenaida Méndez aseguró que, aunque hay una alegría general por la llegada de Biden y Harris al poder, es imposible olvidar que los latinos no están debidamente representados en esta administración.

“Estamos esperando que por fin termine el horror que ha sido la administración de Trump, no solamente para los trabajadores y los pobres, sino también para los inmigrantes y para todos aquellos que no tienen privilegios ni protección. Estoy más que segura de que los nuevos gobernantes harán lo correcto para que las personas con estatus ilegal puedan regularizarse, lo han prometido y les creemos”, expresó la dominicana.

“No tenemos muchas personas latinas en el gabinete Biden-Harris, y soy de las que creo que, si no estamos en la mesa, no tenemos quien abogue por nosotros. Con una o dos personas en la administración no es suficiente. Hay que seguir luchando para que se coloquen más personas latinas en el Departamento de Estados”, asegura Méndez.

Méndez dijo que la comunidad afroamericana y latina han sido las más vulnerables durante la administración de Trump debido al retraso en los procesos migratorios, lo que ha provocado un proceso tardío en las reunificaciones familiares.