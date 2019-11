$!Eduardo Selman ha presentado al menos dos proyectos polémico

La propuesta de rediseño del Parque Mirador Sur planteada por el arquitecto urbanista y ministro de Cultura, Eduardo Selman, no ha sido la única que ha generado revuelo. En el año 2005, el funcionario fue el coordinador de las intenciones de construir de una isla artificial en el Malecón de Santo Domingo que escandalizó a la poblacion, generó más de un año de debates en los medios y finalmente fue rechazada por el gobierno que encabezaba el expresidente Leonel Fernández.

Para entonces, la Academia de Ciencias analizó que la isla artificial que se extendería entre las intersecciones de las avenidas George Washington y Abraham Lincoln, al oeste, y la George Washington y la Cambronal, al este, podría generar problemas legales, económicos, geológicos, climáticos, arquitectónicos, urbanísticos, de ingeniería sanitaria y de biología marina.

Se advirtió, además, de una posible catástrofe en caso de un evento natural como un terremoto o tsunami y de las graves implicaciones en el ámbito sanitario y ambiental, pues el elemento climático sería una barrera a la libre circulación de las brisas marinas, además de que se crearía un microclima entre la isla y el Malecón Center, cuyas consecuencias serían difíciles de prever.

Pese al desmesurado interés por parte de Eduardo Selman y de los promotores de llegar a la aprobación de este megaproyecto, bajo el amparo de que la isla no tendría ningún costo para el Estado, sino el compromiso de este de ceder una porción de mar, en agosto del año 2006, el expresidente Leonel Fernández solicitó al Congreso Nacional rechazar el convenio, asegurando que el mismo no le interesaba a su gobierno porque, además de no ser transparente, había sido objeto de cuestionamientos.