Monitores de la UASD convocan a paro por deterioro del laboratorio de medicina

Fachada de los Laboratorios de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( DIARIO LIBRE/ NICOLE IZQUIERDO )

La Asociación de Monitores de la Facultad de Ciencias de la Salud (AMCS) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció el inicio de un paro de docencia a partir de este martes 16 de septiembre, como medida de protesta ante el avanzado estado de deterioro del edificio que alberga los Laboratorios de Medicina (LM).

Según un comunicado de la asociación, la decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria celebrada por la directiva de la AMCS.

La paralización afecta a todas las secciones impartidas en el edificio del Laboratorios de Medicina, y tiene como objetivo "garantizar la seguridad de los monitores y estudiantes que imparten y reciben clases en dicha edificación".

Principales demandas

La asociación detalló que el paro forma parte de un proceso de lucha ascendente en demanda de acciones concretas para atender las condiciones estructurales del edificio. Entre sus demandas principales, solicitaron:

Realizar un proceso de evaluación estructural del edificio a través de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), que determine las condiciones reales de la estructura antes de iniciar cualquier proceso de intervención.

Con base en los resultados de la evaluación, determinar el estado real del edificio y llevar a cabo las remodelaciones necesarias que garanticen su seguridad y funcionalidad.

"Nuestra posición es firme: no queremos ser víctimas de una tragedia evitable", subrayaron los representantes de la AMCS, quienes también manifestaron que hasta el momento no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades.

El paro continuará de manera indefinida hasta que se atiendan las demandas planteadas. Asimismo, reiteraron que cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales.

