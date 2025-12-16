Manuel Hernández Ruigómez: "Octavio Paz demuestra con hechos que el fundador de México es Cortés

Su carrera diplomática le trajo, después de muchos años de espera, a Santo Domingo como Cónsul General de España. Hoy Manuel Hérnandez Ruigómez es el rector de la Universidad de La Romana, que pertenece a la red de centros de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, con sedes en distintos países. Ha sido embajador de España en Haití y Angola y Jefe de Protocolo en Moncloa, en la presidencia de Gobierno de España. Terminó su carrera diplomática en México antes de emprender esta aventura educativa.

La Universidad de La Romana, UNIROMANA, arrancó su andadura el pasado 22 de septiembre. A su inauguración acudieron el Presidente de la República, Luis Abinader, y el Rey de España, Felipe VI.

—¿Hacía falta otra universidad en la República Dominicana?

La mayoría de las universidades en República Dominicana están en Santo Domingo o en Santiago. Y sin embargo, en el Este del país hay poca oferta universitaria. FUNIBER pensó que el lugar idóneo para fundar una universidad es La Romana, que puede acoger a estudiantes de San Pedro, Higüey, de Punta Cana, Bávaro... de todo el Este.

—¿Es una universidad en línea?

No, es una universidad presencial. Cuando vayamos avanzando tendremos alguna oferta en línea, maestrías y doctorados que se puedan cursar en asociación con nuestras universidades en el resto del mundo, fundamentalmente la Universidad Europea del Atlántico, con sede en Santander, España, y la Universidad Internacional Iberoamericana de Campeche en México.

—¿En qué tipo de carreras se han centrado?

En una amplia variedad: hay carreras técnicas, como las ingenierías industrial, informática y agrónoma. Carreras de la salud, como enfermería y nutrición. También Gastronomía, más afín a Turismo. Económicas, como Administración y Dirección de empresas y Administración y dirección de empresas hoteleras. Y de humanidades, como Traducción y enseñanza de lenguas extranjeras.

—Buena ubicación para hacer alianzas en ese sector...

Sí, varias cadenas hoteleras se han puesto en contacto con nosotros para las carreras de Administración de empresas hoteleras y Gastronomía. Bahía Príncipe, Iberostar... también Hyatt nos ha contactado porque quieren becar a sus empleados para que se formen en la universidad. De hecho, donde tenemos actualmente más alumnos es en Gastronomía. Es una licenciatura de cuatro años. Estamos ya construyendo un Centro gastronómico cuyo primer picazo se dará a mediados de febrero y estará concluido para el verano de 2026.

—¿Es una escuela de alta cocina?

Sigue el modelo de la Escuela de Hostelería de Bilbao y del Basque Culinary Center de San Sebastián, en España. Queremos formar gente para dar servicio a los hoteles, que sienten como una de sus carencias más grandes la de contar con gente experta en cocina y en manejo de alimentos y todas las técnicas que demanda una operación hotelera. De aquí van a salir muchos chefs e incluso encargados de alimentos y bebidas, que en cualquier hotel es el número dos -después del director- por la importancia que tiene para su mantenimiento continuado.

—¿Alta cocina a disposición también del público?

El centro culinario va a ser un edificio de 1,800 metros cuadrados, en dos plantas. La planta superior va a acoger las aulas, cocinas, cámaras frigoríficas... Y la parte de abajo va a ser restaurante y cafetería.

—¿Es un título convalidable en España?

Sí, eso es una cosa que ofrecemos y que es fundamental. El hecho de que nuestra universidad brinde la doble titulación, en España y titulación en Dominicana. El graduado puede desarrollarse profesionalmente en España o en cualquiera país de la Unión Europea porque los títulos españoles son automáticamente homologados en la Unión Europea. Y los alumnos que estudian con nosotros tienen acceso a becas que les pueden dar, según sean sus capacidades económicas, el 50, el 35 o el 25 % del costo de la carrera.

Consulados y nacionalidad española —Miles de dominicanos tramitan su nacionalidad española, después de la Ley de memoria democrática pero parece que hay un retraso importante. La razón es que los consulados españoles están desbordados por dos motivos fundamentales. Porque no ponen más gente para atender los expedientes y porque no hay presupuesto para dotarnos de edificios más grandes. Si alguien externo entrara al consulado español aquí en Santo Domingo (o en México) vería papeles por todas partes, que ya no caben en ninguna parte.

—¿Cuántos dominicanos han accedido a la nacionalidad española?

Cuando cesé en Santo Domingo en el año 2010 íbamos camino de los 20,000 residentes. Ahora son ya el doble, rondan los 40,000. Son dominicanos que han obtenido la nacionalidad española ya sea por residencia, por haber vivido allí, o por la Ley de la Memoria que les ha dado opción a los nietos. En México, cuando yo llegué, eran 130,000 y cuando acabe este proceso serán 300,000. En Argentina van camino de llegar al millón y en Cuba otro tanto.

—¿Eso tiene efectos en la política interior de España? ¿Electoral para empezar?

Tiene muchos efectos, sí, por supuesto.

—¿Cree que es algo intencional?

Probablemente es algo intencional. Lo que pasa es que, por mi experiencia consular, le puedo decir que la gran mayoría de los que han optado por la nacionalidad española en México son personas que, por su estatus social, difícilmente votarían mayoritariamente por partidos de izquierda. Primero, porque muchos de los españoles de América han visto lo que ha ocurrido con experiencias de izquierda (Venezuela, Cuba, Argentina, Ecuador) y de hecho buscan la nacionalidad española para tener, en caso de necesidad, una vía rápida de salida. Por ahí no van a tener muchos votos. Y, además, los españoles residentes en el extranjero... pues no vamos a votar en grandes proporciones. Aquí, me acuerdo que votaba, como mucho el 5 %, el 6 %. Lo mismo en México.



—Quizá por que era muy difícil hacerlo, por el sistema de voto rogado.

Eso fue una decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero, porque en América el PSOE perdía todas las elecciones. Y se dijeron "Vamos a dificultar el voto, vamos a poner el voto rogado". Y lo pusieron. Ahora, por la presión de las organizaciones de residentes españoles en el extranjero, lo han quitado. El voto rogado significaba convertir a los españoles residentes en el extranjero en ciudadanos de segunda.

Hispanoamérica y España

Además de su carrera diplomática, Manuel Hernández ha desarrollado un importante camino como historiador. Acaba de publicar un libro de Historia de Inglaterra, pero su vocación primordial es americanista.

—¿Qué opina de las relaciones actuales entre España y los países de Hispanoamérica?

Sí, soy americanista vocacional y yo creo que por este hecho es por lo que la Fundación me ha elegido para ser el primer rector de esta universidad. Vengo de México, con ese gobierno primero inaugurado por López Obrador, luego continuado por su pupila, la presidenta Sheinbaum, que siguen insistiendo en reclamar al Rey Felipe el perdón por lo que llaman ellos los abusos de la conquista.

—No comparte esa mirada...

Vamos a ver... cuando llegó España, y con España la religión católica y con la religión católica los franciscanos, que fueron los primeros que pisaron tierra mexicana, allí llegaron los derechos humanos, se acabaron los sacrificios humanos. Allí había 40,000 sacrificios humanos al año, en Tenochtitlán, la capital de los aztecas. Y ahí se puso fin al genocidio sistemático que había.

—México no existía como lo conocemos hoy.

Eran distintos mini-estados, por así decirlo, estaban los txacaltecas, los totonacas, los aztecas, también llamados mexicas... toda una serie de pueblos en la parte central del actual territorio mexicano. También estaban los mayas, más al sur y estos pueblos guerreaban entre sí. Y lo que llevó España a México, al actual México, es el concepto de unidad, de que "ustedes son un único pueblo, no tienen que estar separados, no tienen que estar guerreándose entre sí".

—Habla de sacrificios humanos...

El poder de los aztecas llegaba hasta el sur, y hacían incursiones capturando prisioneros que inmediatamente pasaban al altar del sacrificio, donde, mientras seguían vivos, se les extraía el corazón y acto seguido ese cuerpo servía para el canibalismo ritual que practicaban. Así que es un horror detrás de otro. Todavía hay gente que tiene un concepto de la historia distorsionado, pero gravemente distorsionado, que está exigiendo que el rey de España pida perdón.

—En un artículo publicado en la revista Diplomacia Siglo XXI cita la visión de Octavio Paz sobre este tema.

Sí, Octavio Paz lo tenía muy claro. Octavio Paz asegura y demuestra con hechos que el fundador de México es Hernán Cortés. Claro, del México que conocemos, porque antes de la llegada de los españoles no había México. Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, sentó el raciocinio histórico, aunque ya vemos que algunos políticos le han hecho poco caso.

—¿Es un discurso, un relato político, o se vive así a pie de calle?

No, a nivel de gente no existe. Es un discurso manipulado por los políticos. A nivel de calle se siente el cariño hacia España y los españoles. También siento lo mismo en República Dominicana.

—¿Qué defiende el servicio diplomático español en Hispanoamérica?

El servicio diplomático español, las embajadas y consulados de España siguen y aplican la política del gobierno de turno a través de las instrucciones que reciben. En consecuencia, hoy en día ocurre lo mismo. Los diplomáticos somos gentes disciplinadas que obedecemos órdenes, tal como los militares, nos gusten más o nos gusten menos.

Desde su ingreso en la carrera diplomática, República Dominicana había sido el destino solicitado por Manuel Hernández Ruigómez. Pasaron los años y se le escapaba hasta que en 2006 se dio la oportunidad. Reconoce que la relación de su familia con el país nace por una amistad. Manuel García Arévalo fue alumno de su padre, el reconocido catedrático de Historia de América de la Universidad Complutense, Mario Hernández Sánchez-Barba. Se tejió a partir de entonces una amistad personal que hoy sigue firme y una relación con el país heredada por sus hijos, uno de los cuales trabaja en el sector hotelero en el este de la República Dominicana.