$!Doctor Nelson Pérez, ganador del premio Investigador Científico de la Nación 2021

Eddy Nelson Pérez Then, un galeno del área de la investigación médica, es el ganador de la cuarta edición del premio Investigador Científico de la Nación 2021, un reconocimiento a los profesionales más destacados en la ciencia, tecnología e innovación que entrega el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt).

El titular del Mescyt, Franklin García Fermín y el viceministro de Ciencia y Tecnología, Genaro Rodríguez, hicieron la entrega del reconocimiento a Pérez Then durante un acto celebrado este lunes en un hotel de Santo Domingo, donde también fueron premiados otros profesionales de la investigación científica.

Pérez Then, quien es el actual director de la Escuela de Medicina de la Universidad O&M y asesor del Salud Pública en materia del COVID-19, recibió el galardón de manera unánime por jurado. Además del pergamino, se lleva un cheque con RD$700 mil.

Dentro de los aportes del galeno, con más de 30 años en la investigación, están sus estudios sobre la infección por el virus Inmunodeficiencia Humana y Sida. Entre los estudios más recientes, se destaca por haber participado en el que difundió el Gobierno en conjunto con la Universidad de Yale, sobre la efectividad de la tercera dosis contra el COVID-19, y otro de una vacuna que está en agenda para darse a conocer.

Además, Pérez Then funge como director del Centro de Investigación en Salud Global y Biotecnología y es el presidente de la empresa de investigación Two Oceans in Health.

Recibió su título de doctor en medicina, Cum Laude, de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), en 1992 y completó una maestría en salud pública en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el 1996.

Y en 2016, estuvo entre los 38 nominados al premio Hombre y Mujer del Año de Diario Libre.