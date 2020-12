$!Dos exministras de Educación creen Minerd debe reconsiderar algunas cancelaciones

Favoreció que esas personas vulnerables deben ser jubiladas o pensionadas “pero que no la dejen en la calle, porque esas personas no tendrían de qué vivir y hay que pensar en la dignidad de la gente. Hay que pensar en el bienestar de la gente obligatoriamente”.

No obstante, favoreció que hayan cancelado a personas denominadas “botellas” porque no cumplían con sus trabajos y recibían sus salarios.



Consideró que todo el que esté en condiciones de trabajar, sin importar del partido que sea, deberían de dejarlo que trabaje.

“No, no, eso no es normal e indudablemente un gobierno cuando llega esta en la obligación de buscarle cargos a su militancia. Yo no digo que no. Pero sin simplificar a la otra población que no es de su partido”, afirmó.

Lamentó que se trate de personas muy humildes que trabajaban como conserjes, porteros o secretarias en los planteles escolares. “Son gentes que no tienen medios de vida. Muchos si siquiera tienen viviendas”, analizó.

Cuestionó que las cancelaciones se hayan producido en medio de una pandemia.

“Ahora nadie niega que un gobierno cuando llega tiene derecho a buscar trabajo a su militancia, indudablemente que sí”, reiteró.

Atribuyó a que cada vez que exista un cambio de gobierno que se produzcan cancelaciones a que aún los sectores productivos no son muy fuertes y por esa razón el gobierno es el gran empleador. Espera que en la medida que el país se desarrolle económicamente existan más oportunidades de empleos en el sector privado.