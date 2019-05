Educa plantea resultados negativos de evaluación confirman debilidad de los profesores

“El sistema avanza respecto al Tercer Grado, los estudiantes mejoran sus niveles de alfabetización mínimos, pero eso no alcanza para que incorporen las competencias previstas en el currículum”, dijo Caraballo.

Pero viéndolos desde la óptica más crítica, Caraballo observa que 3 de cada 4 estudiantes de Sexto Grado no logra adquirir las competencias previstas en el currículum, una vez finalizada la educación primaria en términos de lengua y eso le preocupa, porque queda mucho por hacer.

Darwin Caraballo explicó que cuando se miden los conocimientos de la matemática al finalizar el ciclo de la educación primaria, solo 4 de cada 100 estudiantes son capaces de incorporar las competencias, lo que constituye uno de los problemas fundamentales de la educación en el país. “Eso significa que el sistema no tiene la capacidad de transmitir los conocimientos de forma adecuada para que los estudiantes una vez evaluados puedan demostrar que los han incorporado”, dijo.

Mejorar la Tanda Extendida

La reflexión más importante para el director ejecutivo de Educa es la que se relaciona con los resultados de los estudiantes de la Jornada Extendida, porque no revelan las “bondades”, ni el factor de cambio que el modelo implica.

Entiende que es urgente que las autoridades y entidades, como Educa, busquen alternativas para modernizar y profesionalizar la Jornada Extendida y aprovechar todo el potencial que tiene para que los estudiantes aprendan más y mejor.

“Esto no puede quedar sin la comprensión a la luz de los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente. Otra vez esto nos retrotrae a la calidad del educador: no hay capacidad de mejorar la calidad de la educación, si no mejora la calidad de los educadores y de lo que ocurre en el aula”, opina Caraballo.

Sostiene que se debe apoyar esos procesos en los centros educativos, de lo contrario, todo el esfuerzo financiero que está haciendo la educación y la sociedad para obtener mejores resultados, va a caer en sacos rotos.

“Hay que llevar el 4% de la Educación al centro educativo con todas las baterías y apoyo de técnicos, didácticos y pedagógicos para que el centro educativo tenga los resultados que se esperan”, sostuvo el director ejecutivo de Educa.

“No se puede dejar solo al educador, porque ha sido también una víctima de un proceso de formación y profesionalización deficitario que hoy lo coloca en esa situación y a la luces no está siendo el agente de cambio que la sociedad espera”, concluyó.