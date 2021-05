$!Educación anuncia hoy nueva etapa retorno aulas

El Ministerio de Educación anunciará este miércoles los detalles del retorno a clases presenciales en los centros educativos públicos y privados, en medio del rechazo de un grupo de seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Las autoridades se aprestan a poner en marcha de inmediato las previsiones que, para esta circunstancia, se establecieron desde el inicio del plan “Educación para Todos Preservando la Salud”.

El ministerio de Educación todavía no ha dado a conocer los detalles del plan con su cronograma para esta nueva etapa del retorno, que incluirá de entrada a los niveles de educación inicial y primaria, para seguir con el nivel de educación secundaria.

La institución solicitó al Gabinete de Salud coordinar la instalación de puntos de vacunación en los entornos de los centros educativos, para inocular, de forma voluntaria, a los padres, madres y tutores, para facilitar y acelerar así el proceso de vacunación, y convertir a éste en un instrumento más eficaz para el combate del COVID-19.

En tanto, las seccionales del Gran Santo Domingo de la ADP y en la provincia Duarte no están de acuerdo con el regreso total a clases presenciales, alegan que la pandemia no está controlada, el Ministerio de Educación no ha entregado los fondos descentralizados y las escuelas no cuentan con las condiciones sanitarias para eso.

Franklin Ferreras, de las seccionales del Gran Santo Domingo, dijo que las autoridades no pueden ser tan simplistas como para pensar que la única solución que existe hoy es la presencialidad en las aulas de los estudiantes y de los maestros.