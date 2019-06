$!El sindicato de los maestros denuncia irregularidades en concurso docente

Luego de afirmar que en las distintas regionales de Educación las pruebas del Concurso de Oposición para Docentes no estaban diseñadas para profesionales de la educación, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, (ADP) pidió este lunes al ministro de educación, Antonio Peña Mirabal, ponerse al frente de la situación creada en el certamen que se inició la pasada semana.

Xiomara Guante sostuvo que por esa razón cinco de las regionales donde se aplicó la prueba, el 100% de los participantes (132) reprobó el examen, en 4 regionales el 98% (118) reprobó y en 3 regionales de (43) postulantes apenas 4 aprobó la primera de las dos pruebas que se impartían y no recibieron la segunda.

"Este cuadro explica por si solo que esas pruebas son totalmente ajenas al sistema educativo, Pedimos al señor ministro Antonio Peña Mirabal, que hasta el momento ha mostrado apego a las normas y un trato respetuoso, colocarse al frente de este asunto que, para la ADP es trascendente, pues en el sindicato quisiéramos asumir que la situación presentada se trató de un error técnico en el Ministerio de Educación, y no pensar que hubo actores que aun influyen a lo interno y externo en el ministerio". Dijo Guante.

Comentó que esos actores continúan asociados a la práctica de desacreditar y procurar dañar el buen nombre del magisterio y la carrera docente.

"Luego de conversar con decenas de los postulantes que tomaron el examen, nos percatamos de que las pruebas que se pretendía aplicar no estaban diseñadas para profesionales de la educación, sino más bien para profesionales del mundo financiero o empresarial, inclusive es una prueba diseñada para el mundo del negocio y comercio de empresas multinacionales", aseguró la presidenta de la ADP.

Asimismo, la dirigente magisterial dijo que en varias sedes donde se realizaba el concurso, la plataforma informática presentó serias dificultades, incluso en algunos lugares no fue posible iniciar las pruebas, en adición a que la plataforma tenía otra complicación que impedía la automatización de las pruebas como se había acordado, lo que asegura no transparenta el proceso.

Al aclarar que en la Comisión Nacional de Concurso donde participa la ADP, se acordó el tipo de prueba que se aplicaría, los instrumentos y bibliografía de las que se diseñarían los exámenes, así como las correspondientes guías para que los postulantes se prepararan estudiando una serie de documentos, textos y bibliografías recomendadas; en la pruebas de habilidades cognitivas como también las pruebas de competencias y de conocimientos.

La presidenta de la ADP, aclaró que habrá concurso cuando todos estos elementos queden debidamente esclarecidos y sabemos que todo eso no se esclarece en un día.

Recordó la presidenta de la ADP que los concursos son una conquista histórica de la lucha del magisterio y advierte que por nada permitirán que caigan en descrédito, pues eso propiciaría volver al pasado, en perjuicio de la calidad de la educación.

"Advertimos que estamos muy atentos y listos para enfrentar cualquier desafuero que se pretenda ejecutar contra nuestra clase docente" puntualizó la presidenta de la ADP, Guante.

Recordamos que el pasado viernes, nos vimos precisados a proponer al Ministerio la suspensión de las pruebas del concurso que recién iniciaba, debido a las dificultades que mencionamos anteriormente.

Los postulantes en este concurso sobrepasan los 54 mil aspirantes en todo el país.