$!Especialista dice que volver a las aulas sin demostrar baja de contagios es abuso de poder

Antes de abrir las escuelas para las clases presenciales, se debería vacunar contra el coronavirus al 80 por ciento de la población adulta dominicana, habiéndole suministrado las dos dosis, para ver la conducta del COVID-19, sugirió hoy el epidemiólogo santiagués, Aulio Collado Anico.

El especialista consideró que antes de que se inicie la educación presencial, el Ministerio de Salud Pública “tiene que mostrar, epidemiológicamente, la realidad de la epidemia en cada municipio, ¿cómo?, haciendo las pruebas del COVID-19 al 10 por ciento de esa población y si está en el 5 por ciento, que sea presencial, como desean los comerciantes del saber humano” sugirió.

Collado Anico planteó que, si ocurriesen contagios masivos, porque se toman decisiones basadas en diagnósticos imaginarios, “el Gobierno con todo y su gabinete de Salud, serán los responsables de la enfermedad y las muertes que ocurran en las escuelas” advirtió.

“Es una aventura reunir niños y adolescentes en un momento de propagación del virus, es más, constituye un abuso de poder y una vergüenza epidemiológica hacerlo” indicó.

El también regidor por el Frente Amplio durante el período 2010-2016, catedrático universitario y profesional de la psicología, dijo que solo si se realiza un verdadero diagnóstico que defina el estado del virus en cada municipio se puede pensar en la presencialidad, “sin prisas nerviosas ni miedo a la oligarquía inquisidora por sus beneficios económicos”.

Consideró que las autoridades deben detallar la cantidad de recuperados por coronavirus, cuántas pruebas para detectar el virus se realizan a diario, dónde las hacen y qué positividad arrojan esas pruebas.

“No, no, no, no es posible estar de acuerdo con ilusos” expresó.