Los padres se preparan para el nuevo año escolar 2019-2020

Los del Grupo Santillana, según directores de colegios privados consultados, son más costosos, pues el conjunto de esos libros electrónicos cuestan algo más de RD$ 9,000. En este caso, el costo es también similar al de los textos impresos que se venden a RD$ 1,775 los de Media y entre RD$ 1,400 a RD$ 1,495 los de básica.

“Hice mi último año con libros digitales, el valor es mayor a los libros normales y en lo personal, la experiencia no fue mejor que con los tradicionales porque dependían de internet, si no había internet no había tarea ni libros, la ventaja es la facilidad y que no hay que cargar tantos libros en la maleta (mochila)”, comentó María Paula.

Ella utilizó la plataforma en el periodo 2017-2018, el usuario y la contraseña son creados por un personal especializado y luego ellos daban sus datos para entrar, lo que le da el carácter de personalizado, además de incluir informaciones el curso y las calificaciones. Las tareas se asigna en la plataforma y algunos exámenes son corregidos automáticamente.

Ahora, los hermanos de María Paula que cursarán el 5to y 7mo grado empezarán a utilizar una plataforma, pero a diferencia de ella, como están en primaria y empezando media, sus padres tendrán mayor control sobre su estado académico por la misma plataforma, además, podrán recibir en sus celulares las tareas asignadas a sus hijos para hacerlas en la casa.

Educación lo respalda

Para el director de Currículo, del Ministerio de Educación, José Remigio García, la utilización de los libro de textos electrónicos, porque son novedoso, como lo es toda la plataforma digital que les permite tener acceso a diversas informaciones.

“El libro electrónico no representa un problema, aquellos centros en que las posibilidades les permiten utilizar más recursos digitales que otro, pues irán migrando progresivamente de un medio a otro”, comentó García.