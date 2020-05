La Dirección de Equidad de Género y Desarrollo (DEGD), del Ministerio de Educación, lanzó su campaña “Los varones también son responsables de los oficios”, con el objetivo de compartir información que provoque reflexión y buen trato en la unidad familiar, en estos tiempos del COVID-19.

“La idea es aprovechar el espacio de confinamiento que estamos viviendo, para que se valore el trabajo que realizan, mayoritariamente, las mujeres al interior de sus hogares y repensar la forma en que se vinculan otros miembros de la familia con estos quehaceres, de los cuales depende la reproducción del hogar. Por eso entendemos importante de promover la integración de todos los miembros de la familia en los oficios domésticos”, explicó Marina Hilario, directora de dicho departamento del MINERD.

La experta en temas de género explicó que “hombres y mujeres deben tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, por eso es importante compartir los oficios y los cuidados.

Que les toque a las mujeres cocinar tres veces al día, fregar, barrer trapear, ayudar con las tareas de la escuela, cuidar a los niños y niñas, al abuelo, a la abuela, al papá, a la tía al tío, etc. No es justo. Ellas no están solas. Los varones también son responsables de los oficios de cuidar a los más pequeños. Eso los fortalece como hombres y une a la familia. Es hora de repartirnos los quehaceres del hogar y los cuidados familiares. Educar para la igualdad”.

En ese mismo tenor, Hilario externó:”Desde la DEGD entendemos que la familia debe protegernos, educarnos, cuidarnos, respetarnos, pero en ocasiones algún miembro de ésta puede convertir el hogar en un lugar violento. Violencia son los golpes, los insultos y las humillaciones. También es violencia no recibir los cuidados, afectos o el respeto que merecemos. Las niñas, los niños, adolescentes y mujeres son los que más reciben violencia en el hogar”.

Es ante este tipo de situación Hilario insiste en la necesidad de denunciar cualquier acto de violencia cometido contra algún miembro de la familia.

“Si tu hogar no es un lugar seguro. Si alguien está recibiendo violencia puedes llamar gratis al *212 del Ministerio de la Mujer, o pedirle a alguien de confianza que llame y haga la denuncia”, enfatizó la también educadora.