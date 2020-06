Ministro de Educación encabeza celebración por el Día Nacional del Maestro

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, encabezó este martes 30 el izamiento de la bandera en ocasión de celebrarse el Día Nacional del Maestro y el 111 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch, actividad celebrada en la explanada frontal del MINERD.

El acto protocolar se realizó bajo estrictas medidas de distanciamiento físico y uso obligatorio de mascarillas, para garantizar la salud de los presentes, evitando la propagación de COVID-19.

Durante la celebración, el ministro Peña Mirabal destacó el ejemplar papel de los maestros y maestras dominicanas, sobre todo en estos meses de pandemia y confinamiento social, donde las clases presenciales fueron suspendidas y se continuaron de forma virtual, lo que conllevó un esfuerzo mayúsculo del cuerpo magisterial y las autoridades del Ministerio de Educación.

En ese sentido, destacó la labor incondicional de los educadores dominicanos al entregarse en cuerpo y alma a la enseñanza y el aprendizaje, no solo de los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa.

Peña Mirabal leyó una carta de felicitación para los maestros que envió el presidente Danilo Medina Sánchez, en la que destacó que la humanidad vive una situación nunca vista y eso ha obligado repensar la educación, pero gracias a los educadores incondicionales con que cuenta el país, los esfuerzos del Minerd y el acompañamiento de las familias, se ha hecho posible, no solo continuar la enseñanza, sino afianzarla y mejorar las relaciones de toda la comunidad educativa.

“Es necesario que nuestros maestros sigan profundizando sus aptitudes porque la sociedad del siglo XXI es muy demandante y si no nos actualizamos y empeñamos en dar lo mejor de nosotros, no podremos estar en condiciones de enseñar a la altura de los nuevos tiempos, por eso no escatimamos esfuerzos para disponer de los recursos necesarios en capacitación y formación de nuestros maestros y maestras”, puntualizó.

En ese orden, destacó que ya se han entregado más de 30 mil laptops a igual número de maestros, además de miles de capacitaciones en tecnología y nuevas técnicas de aprendizaje, incluyendo grados y posgrados especiales en las diferentes áreas.

“Les exhorto a nuestros maestros a desarrollar esa vocación por enseñar y desarrollar ese compromiso a formar desde el amor a nuestras presentes y futuras generaciones”, acotó Peña Mirabal.

“Muestra de eso son los tres docentes que hoy fueron galardonados con la Medalla a la Excelencia Magisterial 2020. Todos han impactado dentro y fuera de las aulas, méritos que han cambiado la vida de varias generaciones en sus comunidades”, expuso.

La maestra Fior D’Aliza Thompson fue seleccionada ganadora de la Medalla al Mérito Magisterial en la categoría al Honor “Pedro Henríquez Ureña”, reconociendo sus 26 años ininterrumpidos educando a varias generaciones de la Regional 05, específicamente en la Escuela Primaria Punta La Garza en el Distrito Educativo 02.

Otro de los galardonados fue el docente Arquímedes Jerez De La Cruz, quien ha sido un educador a tiempo completo de la Lengua Española en sus 23 años de servicios, principalmente en el Centro Educativo Profesor Juan Francisco Alfonseca de la Regional 16, Distrito Educativo 07. Recibirá la Medalla de Plata al Mérito Magisterial en la categoría Reconocimiento “Eugenio María de Hostos”.

En la categoría Medalla al Mérito Magisterial Estimulo Salomé Ureña De Henríquez, el maestro Willian Nivar Fernández Lami fue el elegido con la mayoría de los votos a su favor. Se desempeña como educador de literatura en el Liceo Matías Ramón Mella en la Regional 09, Distrito Educativo 02.

Se le reconoce su ardua labor en favor de la enseñanza en los 25 años que lleva educando, dentro y fuera de las aulas, recibiendo múltiples reconocimientos.